Алтайские ученые изобрели лекарство от псориаза из борщевика

Борщевик Сосновского Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА

Невероятно, но факт, который доказали алтайские ученые – опасный сорняк борщевик Сосновского может быть полезен. В частности, его можно использовать в лечении псориаза.

Полезными свойствами этого растения заинтересовались участники студенческого бизнес-инкубатора Алтайского государственного университета. Они взялись решить сразу две задачи федерального значения – истребить на корню борщевик и придумать лекарство от псориаза.

Работа в данном направлении ведется под руководством научного сотрудника лаборатории промышленной фармации и сверхкритических флюидных технологий Виталия Царева, а также директора Центра развития технологического предпринимательства, трансфера технологий и управления интеллектуальной собственностью АлтГУ Ольги Высоцкой, рассказывают в вузе.

Непосредственно изучением свойств сорняка занимаются студенты-провизоры. Они выяснили, что листья и плоды борщевика богаты эфирными маслами, в составе которых имеются фуранокумарины. Некоторые из них обладают противовирусным и антимикробным действием, не вызывают резистентность у микроорганизмов и могут купировать такие кожные заболевания, как псориаз. Этим открытием уже заинтересовались в московском Псориаз-Центре.

- Команда молодых ученых во главе со студенткой третьего курса Института химии и химико-фармацевтических технологий АлтГУ Юлией Пироженко собираются использовать для работы экземпляры, которые содержат наименьшее количество тяжелых металлов, то есть борщевик, растущий в полях и лугах, вдали от дорог, - поясняют в АлтГУ.

Сейчас же молодые ученые находятся на таком этапе, когда пытаются выяснить, какой из способов выделения действующих веществ наиболее эффективен.

Напомним, борщевик Сосновского начали выращивать как силосное растение в середине прошлого века, однако вскоре стало ясно, что он довольно быстро дичает и вообще уничтожает вокруг себя всю экосистему. Кроме того, вещества, выделяемые растением, при попадании на кожу могут вызвать сильнейший ожог, который не проходит долгое время. На сегодняшний день в мире не существует действенных методов выведения борщевика.

Если алтайским ученым удастся создать лекарство от псориаза, то тем самым они решат две глобальные проблемы человечества.

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