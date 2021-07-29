«Проще похоронить». Три злых вопроса Минздраву от пенсионера из Топчихи

Почему пациенты из районов сталкиваются с такими мытарствами в больницах? Фото: Олег УКЛАДОВ

75-летний пенсионер из Топчихи Владимир Булавко в письме в редакцию «Комсомолки» рассказал о мытарствах, с которыми столкнулся перед госпитализацией в онкоцентр «Надежда».

- Год назад я переехал на Алтай из Кемерово, где мне делали операцию на почках (онкология). По приезду встал на учет под наблюдение. С марта месяца мотался по кабинетам, чтобы госпитализироваться, - рассказывает Владимир Булавко. - Началось с того, что я пришел к хирургу районному и прождал полдня направления в краевую поликлинику. Но когда я уже с направлением приехал в Барнаул к хирургу-урологу, тот развернул нас с женой обратно в Топчиху.

По словам Владимира Кирилловича, хирург-уролог потребовал, чтобы каждый анализ был написан на отдельных листах, а не все вместе на одном, как написали в Топчихе.

- Я ехал в автобусе обратно и с досадой думал: почему не спросил, какими чернилами следует писать анализы и в какую сторону должен быть наклон букв, - грустно иронизирует автор письма. - В результате анализы пришлось пересдавать в краевой больнице, и это вылилось в восьмикратные поездки: «Топчиха-Барнаул», «Барнаул-Топчиха». Все по жаре, на нервах…

Удивило Владимира Кирилловича и то, что, несмотря на наличие полиса с него взяли 900 рублей за обследование вен. Еще 900 рублей - за мазок на ковид.

- Если так дальше пойдет, никакой пенсии не хватит, похороны дешевле обойдутся, - снова язвит пенсионер.

- При этом и в районной, и краевой поликлиниках много грубости, - рассказывает пожилой мужчина. - Один хирург отправляет на обследование в ту же поликлинику к другому. Прихожу забирать анализы, а врач говорит: «Ничего я тебе не дам». «Почему?» – спрашиваю. «А потому» - он мне в ответ. Обратился к заведующей, только она забрала анализы. Таких врачей-грубиянов я увидел впервые в поликлиниках.

- Сейчас я лечусь в «Надежде», все хорошо, врачи прекрасные, персонал вежливый, - рассказал автор письма, когда мы созвонились с ним. - Но хочется спросить Минздрав все равно: почему пациенты из районов сталкиваются с такими мытарствами? Прежде чем попасть в больницу, зачем меня вынуждали ездить туда-обратно, чтобы заново сдать анализы, зачем существует полис ОМС, если берут деньги за обследования, и наконец, делается ли что-нибудь, чтобы пресечь грубость врачей или это все устраивает?

В Минздраве Алтайского края в ответ на запрос нашей редакции пообещали связаться с пациентом Булавко и разобраться в ситуации.