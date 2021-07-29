Аэропорт Горно-Алтайска ставит рекорды

Перрон в час пик Фото: из архива компании

На календаре середина лета, а аэропорт Горно-Алтайска установил новый рекорд - по состоянию на 16 июля он уже обслужил почти 148,5 тысячи пассажиров. Это больше, чем за весь прошлый, рекордный для него год по пассажиропотоку. А по итогам 12 месяцев планирует поднять планку как минимум до 300 тысяч.

Обогнать всех

Удивительным образом в последнее время складывается ситуация в горно-алтайском аэропорту: даже несмотря на всевозможные трудности, катаклизмы и пандемию, пассажиропоток стабильно растет и вот-вот намеревается обогнать многие другие сибирские города.

Расцвет начался с приходом нового генерального директора. Им стал бывший руководитель омской воздушной гавани Сергей Круглов. В середине 2016 года он по приглашению бывшего собственника аэропорта переехал в столицу Республики Алтай, и с тех пор дела идут в гору.

За пять лет руководства С.Ф. Кругловым пассажиропоток в аэропорту вырос в пять раз Фото: из архива компании

Нынешний генеральный директор АО «Аэропорт Горно-Алтайск» Сергей Федорович Круглов после школы поступил в Омское летно-техническое училище гражданской авиации. Окончив его, получил диплом по специальности «пилот». За свою профессиональную карьеру летал на различных типах самолетов от Ан-2 до Ту-154. В феврале 1989 года стал командиром Омского объединенного авиаотряда, а после его приватизации - гендиректором аэропорта. Так что в авиации Круглов человек не случайный. За плечами почти 50 лет трудового стажа на различных должностях - он знает эту сферу от и до.

Признается честно, когда поступило предложение возглавить аэропорт Горно-Алтайска, решился не сразу, но, изучив перспективы, дал согласие. За эти пять лет пассажиропоток в аэропорту вырос в пять раз. Но он уверен, что это далеко не предел.

- Омский аэропорт в год обслуживает больше миллиона пассажиров. Горно-алтайский - еще недавно менее 60 тысяч. Потенциал роста у них разный, но у горно-алтайского он значительно больше, - заверяет Круглов.

Большинство аэропортов в прошлом году из-за пандемии значительно просели в перевозках, а Горно-Алтайск наоборот вырос.

Прием первого рейса авиакомпании Фото: из архива компании

- Если сравнивать с нашим основным конкурентом Барнаулом, то если раньше соотношение наших пассажиропотоков было 1 к 10, то в прошлом году стало 1 к 2, - рассказывает собеседник. - В целом в 2020-м перевозки по стране упали на 41,7%, а у нас возросли на 44,9%. Год закончили с рекордной прибылью, в пять раз больше, чем, например, в омском аэропорту, а большинство аэропортов Западной Сибири закончили год с убытками.

Если отдыхать на Алтай, то через Горно-Алтайск

Первопричина низкой в недавнем прошлом востребованности горного аэропорта - его нераскрученность. Туристы, планируя свой отпуск на Алтае, чаще искали билеты до Барнаула или Новосибирска. Такие, конечно, есть и сейчас, но все же большая часть выбирает кратчайший путь.

- Мы начали работать на популяризацию: стали привлекать авиакомпании, туристические компании, рассказывали, что надо летать напрямую… Если раньше на самое востребованное московское направление зимой выполнялось два рейса в неделю и шесть летом, то сейчас по этому направлению летает пять авиакомпаний, и они выполняют 37 рейсов в неделю, то есть по несколько в день, и все забиты битком, - продолжает Сергей Федорович.

Причем для туристов - это настоящий подарок: можно выбрать утренний, дневной или вечерний рейс. И ценовая политика радует, ведь чем больше авиакомпаний, тем выше конкуренция и ниже стоимость билета.

- Да, мы не скрываем, что в прошлом году нам помогла пандемия, но и до нее, например, в 2019-м, когда все было спокойно и границы были открыты: хочешь - в Европу лети, хочешь в Турцию, пассажиропоток у нас вырос на 64,5%, при среднеотраслевом росте 6,8%, выше почти в десять раз - говорит гендиректор авиапредприятия.

Как все помнят, начало туристического сезона 2020 года в Алтайском крае и в Республике Алтай было смазано: из-за распространения коронавируса были закрыты и санатории, и базы отдыха. Пассажиропоток в апреле-июне падал на 85%, но как только власти отменили запрет, люди ринулись отдыхать, и за этот короткий отрезок времени он восстановился и пошел резко вверх. По итогам года рост составил почти 45%.

Здание аэропорта Фото: из архива компании

- Пока были закрыты границы, люди стали искать, где еще можно отдохнуть в России, кроме раскрученного Краснодарского края. К примеру, есть более раскрученное место, чем Алтай, озеро Байкал. Но тем не менее в коронавирус у нас был большой прирост объемов, а в аэропорту Иркутска падение на 44%, - продолжает Круглов. - Вместе с хорошими темпами роста родилась другая проблема - возможности туристических комплексов и иных мест размещения отдыхающих на сегодня в Республике Алтай практически исчерпаны. Нужно строить новые, более вместительные, комфортабельные комплексы. Это даст и нам дополнительный пассажиропоток и людям будет где отдохнуть.

И местные власти, и представители турбизнеса понимают, что аэропорт может перевести гораздо больше пассажиров, было бы кого возить. Поэтому прорабатываются различные механизмы помощи местному бизнесу в строительстве новых турбаз, так как и власть, и бизнес понимают, что от роста числа отдыхающих выиграют все: и перевозчики, и местное население, которое будет трудоустроено, и региональная казна.

Мультимодальность как локомотив развития

Сергей Круглов уверен, что привлекательность Алтая как туристического региона может вырасти в разы при условии внутренней транспортной доступности наземным транспортом. Речь идет о сети пунктов аренды автомобилей. Причем это обязательно должно быть по европейской модели - в этом случае туристы не будут привязаны к конкретным точкам.

- На Западе компании по аренде автомобилей создают целую сеть пунктов получения и сдачи автомобилей, в том числе и в аэропортах. Человек прилетает, тут же оформляет все бумаги и забирает машину. Далее он может спокойно ехать в другой город или регион и уже там сдать этот автомобиль. То есть ему не обязательно возвращаться в первоначальную точку, - рассказывает Сергей Федорович.

На начальном этапе такую систему можно было бы внедрить в Республике Алтай и в Алтайском крае, а постепенно подключить к сети Новосибирскую и Кемеровскую области. Таким образом, регионы смогли бы обмениваться туристами, а люди посещать больше интересных мест. И опять все в выигрыше. Правда, по словам собеседника, пока не удалось найти серьезного инвестора на этот проект.

И, пожалуй, главная задача, которую в обозримом будущем придется решить аэропорту, - это строительство нового аэровокзала, так как ныне существующий уже не способен вместить постоянно растущее количество пассажиров. И уже начинает страдать культура обслуживания, чего допустить никак нельзя. Поэтому собственниками аэропорта АФК «Система» и Сбербанком принято решение о расширении предприятия.

- Сейчас мы занимаемся техническим заданием, а уже в августе объявим о конкурсной процедуре на выбор проектной организации. Рассчитываем, что новый терминал позволит обеспечить пассажиропоток до 800 - 900 тысяч в год. Этого нам хватит еще на

9 - 10 лет, до очередной реконструкции, - утверждает Круглов. - Вторая проблема, сдерживающая темпы роста, недостаточно мест стоянок на перроне аэродрома. Но с этим сложнее, так как это федеральная собственность. Объект двойного назначения. Аэропорт вошел в госпрограмму по модернизации на 2024 - 2025 годы, и сейчас мы пытаемся ускорить этот процесс.

Все эти задачи вполне решаемы, а это значит, что и перспективы дальнейшего развития аэропорта есть. Политика главного акционера, АФК «Система», состоит в том, что уж если они берут какое-то предприятие под свое управление, то доводят его экономику практически до совершенства. Пример АО «Аэропорт Горно-Алтайск» яркое тому подтверждение.