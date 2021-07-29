Чуйский тракт делают безопасным и удобным

Фото: архив компании.

Расширение федеральной трассы Р-256, больше известной как Чуйский тракт, - больная тема как для самих дорожников, так и для автомобилистов. Но проблема вполне решаема, и в наши дни работы по увеличению полосности ведутся сразу на шести участках.

Больше полос

Многие помнят, что еще буквально несколько лет назад темпы дорожных работ на федеральной трассе были гораздо скромнее. В основном упор был сделан на приведение дорожной сети в нормативное состояние. Эту проблему удалось решить: в Алтайском крае «федералки» отвечают требованиям на основной протяженности. Теперь, после выполнения поставленных правительством страны задач, пришла очередь решать проблему увеличения числа полос движения.

Одна из причин, из-за которой необходимо увеличить число полос, связана с пропускной способностью: в последние годы интерес к Алтайскому краю и Республике Алтай значительно возрос, а соответственно и трафик. Бывают дни, когда на федеральной трассе образуются заторы. Но все же главная задача дорожников - сделать путь безопасным, а для этого, в первую очередь, следует исключить выезд на встречную полосу движения.

На сегодняшний день все эти задачи решают одновременно на шести участках Чуйского такта: в Тальменском районе с 143 по 150 километр, на границе этого же района с соседним Первомайским (173 - 183 км), от Новоалтайска в сторону Бийска с 212 по 216 км, также продолжают участок до поворота на Жилино (216 - 223 км), в Троицком районе - с 268 по 271 км строят третью полосу на подъемах, и в Бийском четыре полосы будет на отрезке с 341 по 344 км.

Фото: архив компании.

- В общей сложности - это около 35 километров. При этом технические решения для каждого подбираются индивидуально: все наши усилия направлены, в первую очередь, на повышение безопасности, - подчеркивает главный инженер ФКУ Упрдор «Алтай» Сергей Рубаненко.

Гарантийный срок не позволяет

На первый взгляд может показаться, что логики в дорожных работах нет, что участки выбирались хаотично, но на самом деле этот вопрос прорабатывается гораздо глубже.

- Многие считают, что надо идти последовательно, - поясняет Сергей Рубаненко. - Дело в том, что у каждого участка есть свои гарантийные сроки, то есть они были выполнены и сданы в эксплуатацию совсем недавно. Соответственно, мы не имеем права туда заходить, пока не истек этот гарантийный срок. В целом же да, концепция такая - расширять там, где интенсивность движения выше.

Один из таких участков находится как раз недалеко от Барнаула - это поворот в районе комплекса придорожного сервиса «Облепиха». За сутки средняя интенсивность движения составляет около 12 тысяч автомобилей, а летом и в выходные дни возрастает до 18 тысяч машин. Здесь проезжают не только отдыхающие, но и транзитный транспорт, а также проходит маятниковая миграция людей, которые живут за городом, а работают в краевой столице. К тому же отрезок считается аварийным: за последние три года здесь произошло 25 аварий, в которых погибли три человека и еще 36 получили травмы.

Другая задача, которую предстоит решить дорожникам, - организовать цивилизованный подъезд к поселку Новый, расположившемуся вдоль федеральной трассы. Сейчас там накатаны несколько съездов, которыми активно пользуется местное население. После того как работы по расширению дороги завершат, здесь их будет два: один с выходом на светофор напротив «Облепихи» и второй - напротив улиц Шукшина и Школьной, но в этом случае будет запрещен левый поворот, так что тем, кто едет из Барнаула, придется протянуть путь чуть дальше до разворотной петли. Число полос на участке местами возрастет до семи. Встречные потоки будет разделены металлическим барьерным ограждением.

Без отставаний по графику

Работы на объекте начались в конце прошлого года. Капитальным ремонтом занимается «Северо-Восточное ДСУ». На данный момент все идет по плану.

- На текущий момент задачи, поставленные на 2021 год, выполнены на 36%: практически завершены земельные работы, работы по переустройству коммуникаций, линий связи и защиты, сейчас ведутся работы по обустройству основания из цементобетона, - рассказывает представитель подрядной организации Николай Меремьянин.

Работы ведутся в соответствии с графиком, но в Упрдор «Алтай» надеются, что уйти в зиму удастся с опережением плана, чтобы на будущий год работы было меньше, а соответственно, ее можно было завершить раньше. По контракту же сдача в эксплуатацию намечена на ноябрь 2022-го.

Кстати, после сдачи объекта будет решаться вопрос о переводе территории в статус дорог населенного пункта. Для этого примерно в полутора километрах от перекрестка установят знак с названием поселка на белом фоне. Для водителей это значит, что необходимо притормозить. Многие специалисты сходятся во мнении, что скоростной режим - это один из основных факторов, которые влияют на безопасность на дороге.

- Пропускная способность участка будет хорошая, так что можно спокойно гасить скорость до 60 км/ч и никаких заторов не будет, - полагает главный инженер ФКУ Упрдор «Алтай». - Можно быть уверенным, что по безопасности дорожного движения здесь будет все согласно действующим нормативам. Надеемся, что мы идем в правильном направлении и в итоге достигнем поставленной цели.

Но не только об автомобилистах заботятся дорожники. Для пешеходов тоже будут созданы условия для безопасного передвижения: на светофорном перекрестке организуют наземный регулируемый пешеходный переход, остановки с заездными карманами для общественного транспорта, освещение, которого раньше здесь не было вовсе.

Фото: архив компании.

Километр за километром

Работы на некоторых текущих объектах будут продолжаться до 2022 года, но и на будущее уже есть планы: завершается разработка проектов расширения до четырех полос для ряда участков: в Тальменском районе от границы с Новосибирской областью в сторону Барнаула (135 - 143 км), в Косихинском и Троицком районах, за Баюновскими Ключами (230 - 258 км), на границе Троицкого и Зонального районов (299 - 316 км), продолжение четырехполосного участка за Бийском до Сросток (374 - 384 км).

- Помимо текущих проектов у нас уже готова проектно-сметная документация еще на 45 километров. Конечно, не обходится без проблемных участков. Большинство касается момента прохождения через реки. Пока все наши будущие проекты - это участки, где нет мостовых сооружений, - добавляет Сергей Рубаненко.

Как только вопрос с мостами будет решен на высоком уровне, в разработку возьмут и участки с реками.