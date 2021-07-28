Завод «ЖБИ-100» наращивает мощности и ищет новых сотрудников

Завод «ЖБИ-100» Фото: Олег УКЛАДОВ

Для специалистов завода «ЖБИ-100» в Алтайском крае начинается высокий строительный сезон. Застройщик должен оперативно возвести коробки зданий, и важно, чтобы на площадки также быстро поставляли стройматериал. Предприятие загружено заказами, здесь открыто множество вакансий.

Что производят на заводе

Это крупное предприятие на региональном рынке производства железобетона, которое комплектует строящиеся жилые дома, коммерческие и социальные объекты.

Здесь фактически замкнутый цикл производства: есть не только цеха и оборудование для производства бетонной смеси, изготовления металлических каркасов панелей и заливки бетона, но продуманы и организованы другие обязательные звенья. В частности, собран коллектив конструкторов и проектировщиков, которые готовы адаптировать выбранную серию под конкретный проект и строительную площадку и даже рассчитать уникальные ЖБИ-изделия и запустить их в производство.

Только качественная продукция

Большое внимание уделяют качеству продукции. На заводе разработан многоступенчатый процесс. Так, в первую очередь оценивают характеристики входящих материалов: цемента, щебня, песка, металла, теплоизоляции и других комплектующих. После этого тестируют изделие на протяжении производства, в арматурном и формовочном цехах, и уже перед отгрузкой на стройплощадку.

Отметим, что штамп «Выпущено на «ЖБИ-100»» автоматически гарантирует соответствие изделия СНИПам и ГОСТам.

Слаженная работа

Производство - огромный механизм, который требует постоянного стратегического и тактического управления. Например, теплое время года - период отпусков. Однако с другой стороны это и высокий строительный сезон, и застройщики остро нуждаются в базовых материалах. Все это нужно рассчитать заранее.

- Поэтому мы всегда заботимся о кадровом резерве и особое внимание уделяем условиям труда. Нам важно, чтобы на предприятии были полностью укомплектованы трудовые коллективы, перед которыми стоят ответственные задачи, - рассказала начальник отдела управления персоналом Светлана Пфаненштиль.

Постоянно на заводе трудится около 250 человек, здесь всегда рады новым людям, есть несколько вакантных должностей. На предприятии предлагается официальное трудоустройство. Зарплата перечисляется два раза в месяц без задержек. Выплачиваются все пенсионные взносы и спецвыплаты людям «льготных» специальностей. Кроме того, организована доставка сотрудников служебным автотранспортом. У персонала есть возможность обедать в столовой, а для тех, кто предпочитает домашнюю еду, - в специально оборудованных комнатах отдыха.

Вакансии предприятия:

- Формовщик железобетонных изделий. Зарплата - от 25 до 40 тысяч рублей в месяц в зависимости от объема выполненной работы.

- Электросварщик ручной сварки. Зарплата - от 25 до 40 тысяч рублей в зависимости от выработки.

- Контролер ОТК. Зарплата - 25 тысяч рублей в месяц.

- Инженер-конструктор. Зарплата от 20 тысяч рублей в месяц с перспективой роста.

- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Зарплата от 28 до 30 тысяч рублей в месяц.

- Машинист мостового крана в формовочный цех. Зарплата от 25 тысяч рублей в месяц. Максимальная сумма зависит от выполнения объема работ.

- Слесарь-сантехник. Зарплата от 18 тысяч рублей в месяц.

- Мойщик посуды. График работы с 8.00 до 14.00. Зарплата 14 тысяч рублей в месяц.

- Заведующая столовой, шеф-повар. Зарплата 27 тысяч рублей в месяц.

- Разнорабочие. Зарплата от 25 тысяч рублей в месяц.

Справка

«ЖБИ-100» специализируется на производстве железобетона для жилищного, дорожного строительства, а также для объектов соцкультбыта. На заводе выпускают панели серий 97 (трехслойная с утеплителем внутри), 97-й сейсмостойкой (выдерживает подземные толчки до 8 баллов), а также 330-й (для вентилируемых фасадов).

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