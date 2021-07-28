69-летняя женщина и девочка пострадали при взрыве газа в барнаульской многоэтажке

Взрыв в барнаульской пятиэтажке Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В среду утром, 28 июля, в барнаульской пятиэтажке произошел взрыв газа. Пострадали два человека – 69-летняя женщина и семилетняя девочка.

ЧП произошло около девяти утра в центре города, в доме №37 по улице Молодежной.

- В квартире произошел хлопок газовоздушной смеси, повреждена межкомнатная и наружная стена. Без возникновения пожара, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Алтайскому краю.

Место происшествия (фото: предоставлено очевидцем)

Взрывной волной в квартире на пятом этаже выбило окна и полностью остекление балкона. На место происшествия немедленно выехали спасатели, а также прибыли сотрудники Управления по делам ГОЧС города Барнаула, медики, полиция, пожарные, следователи. Кроме того, лично ознакомиться с обстоятельствами ЧП приехал глава Барнаула Вячеслав Франк, заместитель главы города по городскому хозяйству Сергей Пашковский и глава Железнодорожного района Михаил Звягинцев.

Установлено, что в результате хлопка газовоздушной смеси пострадали два человека – 69-летняя женщина и семилетняя девочка. Обе госпитализированы. По словам очевидцев, пенсионерка получила ожоги. Остальные жильцы пятиэтажки эвакуированы.

ЧП взял на контроль глава города Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Следственными органами по факту взрыва проводится доследственная проверка. Правоохранители установили, что семилетняя девочка пострадала при обрушении конструкций стены дома.

- По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать неисправное газовое оборудование, - сообщают в пресс-службе Следственного управлении СК РФ по Алтайскому краю. - В настоящее время следователи СК проводят осмотр места происшествия. В ходе проверки будет дана правовая оценка лицам, в чьи обязанности входит своевременное обслуживание газового оборудования.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Данное происшествие взято под личный контроль главы города Вячеслава Франка, сообщат в пресс-службе мэрии.

- Специалисты уже приступили к обследованию дома. Обрушений перекрытий нет. Сейчас важно оперативно получить оценку состояния самого здания и возможности дальнейшего проживания в нем людей. После заключения специалистов будут приниматься решения или о возвращении людей в своих квартиры, или об их эвакуации в ПВР. В настоящее время мы готовим пункт временного размещения, в котором, если будет такая необходимость, разместятся жители. Будем работать индивидуально с каждой семьей. В ближайшее время в Железнодорожном районе пройдет заседание районной комиссии по ЧС, на котором будет принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации по адресу ул. Молодежная, 37. Границей зоны ЧС определена территория дома, где произошел хлопок. После результатов обследования здания будем оперативно принимать решения об оказании помощи и содействия жителям дома, - сообщил глава города.

Напомним, год назад, 19 июля в барнаульской многоэтажке произошел хлопок газовоздушной смеси. В результате инцидента пострадали трое мужчин. С ожогами различной степени тяжести они были госпитализированы. Жильцы других квартир не пострадали. По информации, причиной ЧП могло стать нарушение правил при эксплуатации газового баллона. Взрыв был такой мощности, что в помещении выбило стекла и входную дверь.

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