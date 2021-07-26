«Даже на картинках видеть не могу». Вкус еды у ковид-больных становится непредсказуемым

В ковид-госпиталях стандартное больничное меню. Фото предоставлено Минздравом Алтайского края.

Каждый из переживших ковид перенес болезнь по-своему. Истории о потере вкуса, которые собрала «КП-Барнаул», также отличаются.

«Это до сих пор загадка»

- Когда я заболела, еще не зная про то, что это ковид, я не могла есть ничего, кроме яблок- ранеток, - рассказала жительница Барнаула Нина, одна из бывших пациенток ковидного госпиталя. – Теперь, спустя несколько месяцев, аппетит немного вернулся.

Другая горожанка поделилась, что во время болезни могла есть только мандарины.

- Зимой болела. Потом восстановилось. Но мясо не хочу больше. Вообще, - говорит Ирина.

- А я почему-то ничего не мог есть долго, кроме «доширака», хотя до этого брал эту лапшу только в поезд, - поделился Андрей. - Это для меня до сих пор загадка.

- Вся пища казалась гадостью, - вздыхает Полина,- и теперь с трудом вкус возвращается. Все это меня угнетает, потому что я была гурманкой.

«Адски хотелось кислых щей»

- Все две недели держусь на арбузах. Это единственная еда, которая не вызывает отвращения. Все остальное даже на картинках видеть не могу, все каким-то пластиком отдает, будто жую бутылку из-под машинного масла, - рассказала в Фейсбуке наша землячка Оксана.

На ее вопросы: «А у вас ковид изменил ваши вкусовые пристрастия? К чему сохранилось неприятие? Что, наоборот, хочется неожиданно?» посыпались разнообразные ответы:

- Мне к моменту выписки (и моей соседке по палате, как выяснилось) адски хотелось кислых щей. Именно кислых. И еще вареных куриных крыльев, я варю их в скороварке так, что мясо почти сваливается с косточек.

- А мне в госпитале снилась рыба красная жареная! А муж купил ещё и солёной, первую неделю ела только рыбу.

- Я, когда ещё дома болела, так хотела колбасы, сын привёз, а у неё вкус - гадость!!! Потом был шашлык со вкусом углей, а потом вкуса и запаха не стало вовсе.

- Во время ковида очень сильно изменился мой вкус: в частности, арбузы были приторно сладкими, будто в сахарном сиропе.

- На мясо смотреть не могла, ела отварной картофель, а мама поднялась на молочной лапше.

- Отказалась от мяса. Яйца только в составе выпечки или омлетика.

- Отвращения ни к чему нет, а хочется кислого, поэтому айран - друг мой постоянный.

- На днях откопала в холодильнике заброшенный туесок с квашеной капустой. Вот она вкусная!

- Мне все казалось солёным. Но нужно заставлять себя есть, чтобы быстрее и полностью восстановиться. Я сказала себе, что надо есть и ела, хотя и не понимала, что ем.

- Я первые дня четыре могла только воду пить. Потом воду и чай с лимоном, затем фрукты и шоколад. Про мясо и рыбу вспомнила только после закрытия больничного. После того, как запахи вернулись, вкус и запах белковой пищи действительно стали острее и, как бы сказать, неприятнее что ли.

После глотка вина язык заплетается

Уроженка Барнаула художница–керамистка Елена рассказала про неожиданную реакцию на алкоголь:

- Я вообще-то им и не увлекалась, но иногда в хорошей компании бокал сухого белого или красного вина могла выпить. Буквально с первого глотка (после ковида) возникает чувство очень сильного опьянения, что даже язык заплетается. Экспериментировала несколько раз, оказалось, что это не случайность, а новая тенденция.

- Аналогичная ситуация - отторжение алкоголя после болезни, - добавила Наталья,- а также поменялся вкус у яиц (не ела полгода, не могла), у семечек, лука и, как как ни странно, моего любимого кофе.

«Дело в мозге»

- После перенесённой короновирусной инфекции запахи и вкус ещё долго будут изменёнными, - комментирует Денис Фуголь, барнаульский доктор-гастроэнтеролог, участник отечественных и международных научных конференций, член Союза педиатров России, член клуба экспертов по вопросам детского питания «Научного центра здоровья детей» РАМН. - Дело в мозге. Ко мне на приём приходят пациенты, у которых по шесть месяцев пища и вода тухлым отдают. Здесь остается ждать.

Меню в ковид-госпиталях

Меню в ковид-госпитале. Фото предоставлено Минздравом Алтайского края.

- Аппетит ко мне потихоньку вернулся уже в больнице, - рассказывает Наталья, одна из пациенток ковид-госпиталя, развернутого в Новоалтайске. - Хочется отметить, что пища была вкусной, обильной и разнообразной.

- В ковид-госпиталях стандартное больничное меню, - прокомментировали в Минздраве Алтайского края. "Комсомолке" даже предоставили меню на неделю из ковид-стационара. В понедельник, к примеру, там на завтрак предлагалась рисовая каша, сливочное масло, какао с молоком, хлеб. На обед: рассольник со сметаной, тефтели мясные с соусом, картофельное пюре, компот, хлеб. В полдник - молоко и пирог с капустой, на ужин горбуша под маринадом, лапша отварная, чай с сахаром, хлеб. Всего за день 2677 килокалорий.