«Алтайский бройлер» восстановит производство уже осенью

Фото: пресс-слу­жба ПАО "Группа Черк­изово"

3 июля на фабрике «Алтайский бройлер» - крупнейшем поставщике мяса бройлера в Алтайском крае - произошел пожар. Когда предприятие восстановит работу? И чем сейчас занимаются сотрудники, которые временно лишились работы?

Об этом руководитель «Алтайского бройлера» Румиль Зинюров рассказал Михаилу Антонову в эфире «Радио «Комсомольская правда».

РАЗОБРАНО 80% СГОРЕВШЕГО

М. Антонов: - Румиль, здравствуйте. Я изучил информацию, которая есть на данный момент. Видно, что последствия пожара уже ликвидируются, работы идут активно. Как скоро планируете их завершить?

Р. Зинюров: - На сегодня разобрано 80% помещений, которые были подвержены пожару. Планируем в начале августа завершить данные работы.

М. Антонов: - Есть какие-то трудности с разборами?

Р. Зинюров: - Главная проблема – то, что это очень затратно. Речь идет о металлоконструкциях. Мы не сразу смогли подойти к разбору этих завалов, необходимо было привлечь механизированную технику, чтобы люди не пострадали в результате этих разборов. Металлоконструкции, которые образовались при обрушении кровли, очень затрудняли подходы к помещениям. Соответственно, техника не могла подойти, людей не могли послать, потому что это было опасно.

Фото: пресс-слу­жба ПАО "Группа Черк­изово"

Приходилось очень точечно и очень аккуратно работать.

М. Антонов: - Насколько я понимаю, помимо разбора завалов вам приходится заниматься и утилизацией продукции.

Р. Зинюров: - Да, Михаил, совершенно верно. Часть продукции, которая находилась на складе, подверглась пожару. Мы согласовали с компетентными органами места и способы ее утилизации. В настоящее время продукция кремируется на специальном полигоне под контролем компетентных органов. Кремируется до зольного остатка, который потом закапывается. Полностью закончить утилизацию некачественной продукции мы планируем до 25 июля.

ВСЕ ПЛАНЫ ПО РАСШИРЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВА В СИЛЕ

М. Антонов: - «Алтайский бройлер» - один из крупнейших поставщиков мяса на Алтае. Предварительно можете сказать, сколько потребуется времени для восстановления работы вашего предприятия?

Р. Зинюров: - Сейчас команда работает над восстановлением поврежденных помещений, цехов. Мы планируем осенью 2021 года запустить производство.

М. Антонов: - У вас были планы по расширению мощностей и увеличению объемов производства. Эти планы пока откладываются в долгий ящик или они по-прежнему актуальны?

Р. Зинюров: - Все планы по расширению производства, как в Зональном районе, так и в городе Бийске, не откладываются, работы ведутся параллельно. То есть мы все те задачи, которые нам были поставлены, решаем, стройка не прекращается.

КОЛИЧЕСТВО ПЕРСОНАЛА ВЫРАСТЕТ

М. Антонов: - Понятно, что часть сейчас сотрудников осталась без работы. Что с ними будет дальше?

Р. Зинюров: - По людям, которые работали в городе Бийске и Зональном районе, ситуация следующая. Часть людей отправлена в командировку и сейчас работает на предприятиях группы компаний «Черкизово» в Подмосковье. Другие работники, которых мы не смогли занять, ушли в оплачиваемые отпуска и находятся сейчас дома.

М. Антонов: - Будет ли сохранен коллектив «Алтайского бройлера» в полном объеме, каким он был до пожара?

Р. Зинюров: - Да, все наши работники, которые трудились на предприятии, остаются. Мало того, в начале 2022 года планируется запуск новых производственных площадок, увеличение рабочих мест. Это задача у нас стоит, и мы ее не снимаем.