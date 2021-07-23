Алтайские ученые предложили лечить пчел с помощью хвойной муки

Применение хвойной муки – экологически безопасный метод Фото: Олег УКЛАДОВ

Ученые Алтайского аграрного университета предложили оригинальный способ лечения варроатоза, самого распространенного заболевания пчел. Для этого хотят использовать хвойную муку, сообщает сайт вуза.

В чем суть разработки

Ученые получили патент на разработку технологии получения хвойно-витаминной кормовой добавки для сельскохозяйственных животных и птиц на основе переработки отходов лесозаготовок. Проведенные исследования показали еще одно полезное свойство полученного продукта. Выяснилось, что хвойная мука помогает в борьбе с клещом, который наносит значительный вред пчеловодству.

– Нам важно было понять, можно ли использовать хвойный экструдат для лечения варроатоза – самого распространенного заболевания пчел. Семьи, пораженные этим недугом, отстают в развитии, снижается медовая продуктивность, уменьшается на пасеках производство других продуктов пчеловодства, снижается опылительная деятельность пчел, – отметил кандидат биологически наук, доцент кафедры частной зоотехнии АГАУ Сергей Кузовлев.

Хвойная мука нейтрализует работу аппарата передвижения клеща Варроа, потому что микрочастицы попадают в присоски его предлапки. Исследования показали, что после обработки пчелиных семей хвойной мукой клещ теряет способность удерживаться на теле пчелы и в итоге падает.

Безопасно для насекомых и растений

Эксперты подчеркнули, что применение хвойной муки в качестве препарата для борьбы с варроатозом – это экологически безопасный метод. Он позволяет сохранить здоровье медоносных пчел, а также производить безопасные продукты пчеловодства.

Для обработки хвойной мукой насекомых, находящихся в гнезде улья между рамками, Сергей Кузовлев разработал специальное устройство. Оно позволяет применять препарат дозировано. Ученый добавил, что уже используют похожее устройство для обработки пчел от варроатоза крахмалом. Однако у него другой принцип работы, его нельзя использовать при применении хвойной муки.

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