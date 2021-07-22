Готовят чемпионов: как развитию детского спорта в Барнауле помогают бизнес и власть

Фото: Виталий Барабаш

В парке ВРЗ Октябрьского района Барнаула активно развивают детский спорт. Юные барнаульцы занимаются здесь самбо и футболом. Тренировать будущих чемпионов помогают власти региона и благотворители.

Общими усилиями

Центр «Самбо» на ВРЗ открыли пять лет назад. Здесь занимаются спортсмены от 7 до 25 лет. Можно сказать, что развиваются не только они, но и сама школа – за это время число самбистов выросло до 160. Во многом этому способствует помощь представителей бизнеса. Кстати, не так давно самбо включили в список Олимпийских видов спорта, что наверняка еще повысит интерес к этому виду единоборства.

Сергей Тюкин, тренер краевой спортивной школы олимпийского резерва, рассказал, что краевое министерство спорта выделяет средства на развитие самбо, но они не покрывают затраты центра: нужны средства на выезды, прохождение сборов и т.д. Самбистам с ВРЗ активно помогают спонсоры, среди которых компании «Элли» и «Киприно». А группа компаний «Талтэк», в которую входит завод ВРЗ, взяла на себя коммунальные расходы центра самбо. Это около 70 тыс. рублей в месяц.

– Многие предприятия Алтайского края поддерживают развитие массового вида спорта, у многих уже сформировались свои традиции. И если говорить про практику ВРЗ, то я считаю ее эффективной, потому что предприятие делает большое дело. Это позволяет объединить ресурсы и края, и города и, непосредственно, предприятия, – отметил Александр Прокопьев, депутат Государственной думы.

Кроме того, центр самбо использует систему грантов. Сумма одного из них от минспорта превысила 1 млн рублей, на эти деньги закупили оборудование и шесть борцовских ковров.

Повышают доступность

На территории завода ВРЗ есть еще несколько спортивных объектов. По президентскому гранту здесь установили WorkOut-площадку. Кроме того, здесь развивается молодой футбольный клуб «Патриот», завод ВРЗ передал спортсменам помещение и футбольное поле.

Недавно здесь появилась поливочная система, благодаря которой поле поддерживают в хорошем состоянии. Важно отметить, что оно – настоящее, а это редкость для нашего региона.

Для детей, которые живут на ВРЗ, занятия бесплатные. Также и для футболистов, чьи семьи не могут оплачивать тренировки.

Есть, кем гордиться

В прошлом году футбольный клуб потерял своего руководителя и основателя – Виталия Крючкова. Однако жизнь «Патриота» продолжается, о чем говорят победы футболистов.

– Наш клуб показывает хорошие результаты. Мы боремся наравне с именитыми клубами «Динамо», «Алтай», и достойно конкурируем, – отметил Роман Леонов, директор по развитию футбольного клуба «Патриот».

За пару лет на территории ВРЗ стали появляться свои звезды спорта – победители и призеры первенств Европы, мира, мастера спорта международного класса. Своим примером юные спортсмены доказывают, что большой спорт начинается с малого и добиться достойных результатов может каждый.