Места для первоклашек распределяют в Барнауле

Барнаульские школы в ожидании учеников Фото: Виталий БАРАБАШ

В начале июля по Барнаулу прошла волна родительского негодования: вместо того, чтобы радоваться зачислению своего ребенка в первый класс, многие были расстроены, узнав, что в приеме отказано.

Преимущественное право

Как выяснилось, подать вовремя документы - еще не самое главное, даже официальная прописка не всегда играет решающую роль. Большинство отказов в приеме пришлось на новые густонаселенные микрорайоны, а также на Власиху. Оно и понятно - в новостройках живут в основном молодые семьи с детьми. Так что готовая социальная инфраструктура с детским садом и школой во дворе - далеко не гарант того, что ваши дети пойдут учиться именно туда.

В частности, с такой проблемой столкнулись семьи, проживающие в микрорайоне «Дружный». Из местной школы начали приходить отказы, и в них была указана одна и та же причина - «свободных мест нет». Теперь родители экстренно подбирают другие варианты. Если повезет - найдут что-то в соседнем квартале, если нет - придется возить еще дальше, а это и неудобно, и небезопасно.

Но почему же такое происходит и как поступать в случае, если из образовательной организации пришел отказ? Обо всех нюансах рассказали в комитете по образованию города Барнаула.

Как оказалось, на 2021/2022 учебный год был изменен порядок приема детей в общеобразовательные организации. Соответствующий приказ выпустило Министерство просвещения Российской Федерации («Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»). Этот документ определяет порядок первоочередного права, преимущественного права, а также факт проживания на закрепленной территории и причины, по которым вам могут отказать в приеме.

Первоочередным правом на зачисление могут воспользоваться льготные категории граждан: военнослужащие, сотрудники силовых ведомств. При этом семьи могут быть и не прописаны по данному адресу, и не прикреплены к конкретной школе. Но по закону их дети будут записаны первыми. Именно так произошло в этом году: много мест было отдано под эти категории.

- В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест, - заверяют в профильном комитете. - В этом случае родителям необходимо обращаться в комитет по образованию города Барнаула, где им предложат варианты в других школах, расположенных неподалеку от места проживания.

Хватит всем

Для того чтобы ускорить этот процесс, родители сами могут проверить наличие свободных мест непосредственно на сайте школы или на Портале образовательных услуг.

- Комитетом по образованию оперативно решаются вопросы по приему детей в 1-й класс в местах массовой застройки жилых домов, получивших отказ в близлежащих школах из-за отсутствия в них свободных мест, - добавляют в ведомстве.

Из-за нехватки мест в школах молодых микрорайонов детей перенаправляют в ближайшие образовательные организации: №№ 117, 81, 101, 114, 127. А из-за того, что во Власихе не завершены работы на пристрое к школе № 98, родителям предлагают подать заявления в школы № 118 и № 50.

В любом случае, как заверяют в комитете по образованию, мест в первых классах хватит всем: на сегодняшний день вакантными остаются около одной тысячи вариантов.

Что же касается детей, не проживающих на закрепленной территории, то прием заявлений от их родителей начался 6 июля и продлится до начала учебного года, но не позднее 5 сентября.