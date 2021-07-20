Благоустройство школьных стадионов предлагают включить в программу капремонта

Стадион школы №38. Фото: Антон Губанов

В школах Октябрьского района Барнаула активно идет подготовка к новому учебному году. Где-то делают косметический ремонт, в других меняют окна, ну а где-то замахнулись на самое проблемное – школьные стадионы.

Современный стадион – пока редкость

Сейчас в школе №38 меняют деревянные окна на пластиковые. Ремонт проводится на деньги, которые учебное заведение получило в качестве субсидии. Всего же за 2020-21 учебные годы здесь на ремонтные работы освоили более семи миллионов рублей. За пару лет на территории школы положили асфальт, заменили бордюрный камень, но главное – капитально отремонтировали школьный стадион.

– Была построена новая площадка для баскетбола, волейбола. 250 метров беговые дорожки заасфальтировали. Конечно, это нас не может не радовать, – рассказывает Евгений Васин, директор школы №38.

На сегодняшний день из 12 школ Октябрьского района полноценный современный стадион, к сожалению, есть только в трех.

– У нас большой хороший спортивный зал, в прошлом году его отремонтировали, - рассказывает директор лицея №130 Ольга Шарапова,- есть малый зал для начальной школы, а вот уличной площадки нет. В 2011 году сделали малую площадку, установили спортивные тренажеры прямо в коридорах школы, но это не покрывает нужды образовательного процесса.

Спортплощадка в лицее №130. Фото: Антон Губанов

В школе №52 готовят новому учебному году техническую лабораторию, например. Она появится в помещении бывшего музея, который был переведен в цифровой формат. С инициативой создать там класс прикладного характера выступил молодой учитель технологии.

«В прошлом году мы выиграли грант и купили станки, сумма 350 тысяч», – рассказала директор учебного заведения Татьяна Пономарева.

Но со стадионом в школе не так хорошо: на поле вытоптанная трава и «голые» ворота.

Стадион школы №52. Фото: Антон Губанов

Выход есть

Состояние школьных стадионов попало в центр внимания во время рейда депутата Государственной думы Александра Прокопьева по учебным заведениям Октябрьского района.

По итогу он предложил включить стадионы в программу капитальных ремонтов школ, которую Президент России Владимир Путин поручил разработать минобру совместно с региональными правительствами.

Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев и директор школы №38 Евгений Васин. Фото: Антон Губанов

– Как показывает моя практика работы на округе, в программу надо включать и ремонт школьных стадионов. Это вдвойне будет актуально в условиях пандемии, когда занятия физкультурой можно проводить на свежем воздухе в любое время года. Такое предложение я направил на имя нашего губернатора Виктора Петровича Томенко и в Минобр России, – отметил Александр Прокопьев.

Стадион для спортивных и игровых целей смогут использовать не только учащиеся школ, но и другие жители микрорайона, которые будут здесь тренироваться.