"По Конфуцию, мне пять лет". Незаурядному фотографу Альфреду Познякову - 85

Фотограф влюблен в жизнь, и она отвечает ему взаимностью
Фото: Личный архив
Барнаульский фотограф, исследователь, путешественник Альфред Позняков к 85-летию презентовал философскую книгу «Мировоззрение, рожденное в горах» и подумывает о новых походах .
17 июля элегантного седовласого мэтра чествовали в краевой библиотеке имени Шишкова. Поздравить юбиляра пришли и ученики, которых он увлек исследованиями и путешествиями, и «моржи», которых Позняков снимал на заплывах в разных странах (а потом, как он говорит: «Сам нырнул, поплыл с испугу, да и стал призером»), и ученые, и друзья, и коллеги, и восхищенные дамы.
17 июля элегантного седовласого мэтра чествовали в краевой библиотеке имени Шишкова
Фото: Марина КОЧНЕВА
Предыдущий 80 летний юбилей Альфред Арьевич встречал с чашечкой кофе на Тибете. Тогда он вместе с индусскими учеными путешествовал по сакральным местам.
- Мы нашли в Гималаях изображения, схожие с алтайскими древними орнаментами, - рассказывает исследователь.
О результатах ошеломительных открытий Позняков как раз пишет в своей новой книге с голубой обложкой «Мировоззрение, рожденное в горах». В ней впервые расшифровывается значение многих сакральных символов Алтая и Тибета.
Предыдущий 80-летний юбилей Альфред Арьевич встречал на Тибете
Фото: Личный архив
На встрече в библиотеке имени Шишкова вспоминали и другие исследования и путешествия Познякова. Например, на плато Путорано в Приполярье. Там наш земляк обнаружил уникальное языческое кладбище и сделал об этом интересный сюжет.
Кадры из колоритных фильмов Познякова тоже могли видеть гости, пришедшие в Шишковку.
Поздравляющие юбиляра восхищались его энергией (многие и не догадывались, что мэтр перед этим серьезно болел - юбиляр выглядел бесподобно).
- Мы с ним и в пещеры спускались, и в холодных озерах плыли, и многие не знают, что он и музыкант отличный, - рассказывает известный барнаульский гитарист «маэстро» Владимир Капустин.
Позняков многих увлек исследованиями и путешествиями
Фото: Личный архив
В Шишковке Позняков не играл на своих экзотических ударных инструментах, но зато потанцевал с дамами под фортепьяно. И опять повторил свою сакраментальную фразу: «Конфуций говорил, что мужчина начинается с 80 лет».
- Так что мне по Конфуцию пять лет всего, - с мягкой улыбкой добавил этот умный красивый мужчина. - И я, как всегда, влюблен в жизнь, и она отвечает мне взаимностью.