"По Конфуцию, мне пять лет". Незаурядному фотографу Альфреду Познякову - 85

Фотограф влюблен в жизнь, и она отвечает ему взаимностью Фото: Личный архив

Барнаульский фотограф, исследователь, путешественник Альфред Позняков к 85-летию презентовал философскую книгу «Мировоззрение, рожденное в горах» и подумывает о новых походах .

17 июля элегантного седовласого мэтра чествовали в краевой библиотеке имени Шишкова. Поздравить юбиляра пришли и ученики, которых он увлек исследованиями и путешествиями, и «моржи», которых Позняков снимал на заплывах в разных странах (а потом, как он говорит: «Сам нырнул, поплыл с испугу, да и стал призером»), и ученые, и друзья, и коллеги, и восхищенные дамы.

17 июля элегантного седовласого мэтра чествовали в краевой библиотеке имени Шишкова Фото: Марина КОЧНЕВА

Предыдущий 80 летний юбилей Альфред Арьевич встречал с чашечкой кофе на Тибете. Тогда он вместе с индусскими учеными путешествовал по сакральным местам.

- Мы нашли в Гималаях изображения, схожие с алтайскими древними орнаментами, - рассказывает исследователь.

О результатах ошеломительных открытий Позняков как раз пишет в своей новой книге с голубой обложкой «Мировоззрение, рожденное в горах». В ней впервые расшифровывается значение многих сакральных символов Алтая и Тибета.

Предыдущий 80-летний юбилей Альфред Арьевич встречал на Тибете Фото: Личный архив

На встрече в библиотеке имени Шишкова вспоминали и другие исследования и путешествия Познякова. Например, на плато Путорано в Приполярье. Там наш земляк обнаружил уникальное языческое кладбище и сделал об этом интересный сюжет.

Кадры из колоритных фильмов Познякова тоже могли видеть гости, пришедшие в Шишковку.

Поздравляющие юбиляра восхищались его энергией (многие и не догадывались, что мэтр перед этим серьезно болел - юбиляр выглядел бесподобно).

- Мы с ним и в пещеры спускались, и в холодных озерах плыли, и многие не знают, что он и музыкант отличный, - рассказывает известный барнаульский гитарист «маэстро» Владимир Капустин.

Позняков многих увлек исследованиями и путешествиями Фото: Личный архив

В Шишковке Позняков не играл на своих экзотических ударных инструментах, но зато потанцевал с дамами под фортепьяно. И опять повторил свою сакраментальную фразу: «Конфуций говорил, что мужчина начинается с 80 лет».

- Так что мне по Конфуцию пять лет всего, - с мягкой улыбкой добавил этот умный красивый мужчина. - И я, как всегда, влюблен в жизнь, и она отвечает мне взаимностью.