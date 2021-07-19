На Алтае активизировались клещевые нимфы, передающие смертельные инфекции

Преимущественно после укуса нимфами заражаются дети Фото: Олег УКЛАДОВ

В Республике Алтай, также как и в Алтайском крае отмечается спад активности клещей, но вместе с тем растет число пострадавших от присасывания нимф (неполовозрелых стадий иксодовых клещей).

Именно на июль и август приходится время нимф. Причем если половозрелые особи в этот период теряют активность, молодняка абсолютно не смущает ни жара, ни какие-либо другие климатические особенности. Есть даже теория, что патогенность риккетсий (возбудителей) напрямую связана с температурой воздуха – то есть чем она выше, тем опаснее риккетсии.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, самыми неблагополучными в этом плане являются Онгудайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Улаганский и Кош-Агачский районы. Причем чаще всего болеют дети, которых родители отправляют «укрепить здоровье» к бабушка и дедушкам, а также местные ребята. Взрослые гораздо реже, так как в юности некоторые переболели сибирским клещевым тифом и у них выработался иммунитет.

- В самом неблагополучном Онгудайском районе болеют поголовно малыши (от 5 месяцев до 6 лет). Сибирский клещевой тиф у них протекает часто очень тяжело: в прошлом году через реанимационное отделение прошли три ребенка, в этом сезоне – два. Иногда наблюдаются смертельные исходы, - рассказывают в Роспотребнадзоре.

По данным прошлого года, в республике тифом переболели 78 человек и абсолютное большинство из них – это дети (67). Для этого вируса характерна высокая температура и яркая сыпь на теле, поэтому болезнь раньше называли «клещевой сыпной тиф».

Одна из главных проблем заключается в том, что в отличие от обычного клеща, нимфу практически невозможно увидеть невооруженным взглядом: они очень маленькие и бесцветные. Подцепить его можно где угодно. Так в одном из последних случаев выяснилось, что бабушка водила внуков на животноводческую стоянку, а там настоящая концентрация клещей. В итоге с младенца сняли несколько присосавшихся нимф. При лабораторном исследовании в одном из них был обнаружен возбудитель тифа.

- Нимф обычно люди не замечают, так как они маленькие и присасываются ненадолго. Отсюда ложное мнение, что в конце лета «клещей нет». Они есть! И защищаться от укусов с помощью аэрозолей, которыми обрызгиваются обувь и одежда, по-прежнему надо, - добавляют в профильном ведомстве.

К тому же, не стоит забывать, что опасные инфекции, которые переносит клещ, можно получить не только после присасывания, но и через продукты, к примеру, через парное коровье или козье молоко. Поэтому его настоятельно рекомендуют кипятить.

В это же время в Алтайском крае обстановка с клещами несколько спокойнее, даже отмечается спад: за прошлую неделю к медикам обратились только 220 человек. Всего же с начала сезона активности помощь специалистов потребовалась 8527 пострадавшим. Большинство случаев присасывания приходится на районы, барнаульцев только 2387 человек.

- С начала эпидсезона зарегистрировано 246 случаев заболевания сибирским клещевым тифом, в том числе у 47 детей до 14 лет и четыре случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом, в том числе у одного ребенка до 14 лет, - добавляют в краевом управлении Роспотребнадзора.

Также в пяти случаях было подтверждено заболевание клещевым энцефалитом. Среди инфицированных – один ребенок. В больницах остаются два пациента с подозрением на энцефалит.