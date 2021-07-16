Тепло, дожди и грозы: погода на выходные в Алтайском крае

Синоптик рассказал о погоде в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

На этих выходных, 17 и 18 июля, в Алтайском крае будет тепло и дождливо, сообщил «Комсомольской правде – Барнаул» ведущий синоптик алтайского ЦГМС Эдуард Болгов.

Погода ожидается неустойчивой. В отдельных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. В среднем ночью прогнозируют +7..+12 градусов, а днем ожидается +21…+26. Ближе к понедельнику станет теплее: до +29 градусов.

– Очаг холода, который установился над территорией Алтайского края, постепенно уйдет на северо-восток. Поэтому в регионе вновь потеплеет, – отметил синоптик.

Подробный прогноз погоды на выходные в Алтайском крае

Суббота, 17 июля

Ночью в регионе температура воздуха составит +11...+16 градусов, местами до +5 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +12...+14 градусов. Во второй половине ночи небольшой дождь. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле днем в субботу температура воздуха составит +21...+23 градуса. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с.

Воскресенье, 18 июля

Ночью в регионе температура воздуха составит +10...+15 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

В краевой столице ночью будет +12...+14 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +24...+29 градусов. В отдельных районах небольшие дожди, грозы. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы до 16 м/с.

В Барнауле днем в воскресенье температура воздуха составит +26...+28 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с.