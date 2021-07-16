Названы специалисты, которым в Барнауле готовы платить больше 100 тысяч рублей

На втором месте самых высокооплачиваемых вакансий – старший оператор по продаже услуг бизнесу в банке Фото: Анна СЕМИНА

Исследовательский центр SuperJob представил анализ самых высокооплачиваемых вакансий в российских городах, с численностью населения от 500 тысяч до одного миллиона и выяснилось, что в Барнауле есть места, где готовы платить свыше ста тысяч рублей.

- В Барнауле самую высокую зарплату готовы платить врачу-урологу. Работодатель предлагает успешному кандидату оклад от 100 до 120 тысяч рублей в месяц, - сообщает источник.

Работа предполагается в современном медицинском центре, и как приятный бонус – индивидуальный график, который будет обсуждаться непосредственно на собеседовании.

На втором месте самых высокооплачиваемых вакансий – старший оператор по продаже услуг бизнесу в банке. На этом месте можно добиться зарплаты от 80 тысяч рублей и выше.

- Данный работодатель предлагает скидки и акции от партнеров компании, а также продукцию самой компании со скидками, - пишет SuperJob.

Руководитель отдела продаж в крупной компании-грузоперевозчике сможет получать от 68 тысяч рублей. В придачу к месту работы работодатель предлагает пройти корпоративное обучение, получить скидки от партнеров на развлечения, покупки и услуги. Также предполагается участие в корпоративных мероприятиях.

Ровно в два раза меньше, чем уролог, в Барнауле может получить инженер-теплотехник и оптометрист (специалист салона оптики, помогающий выбрать линзы, оправы и аксессуары).

На этом максимум за июль в Барнауле заканчивается, но если взглянуть на рейтинг в целом, то больше всего работодатели предлагают за позицию офтальмохирурга в Пензе. Крупнейшая глазная клиника города предлагает ставку от 250 тысяч рублей в месяц. При этом потолок не обозначен, и успешный кандидат в будущем может не только увеличить свой доход, но и подняться по карьерной лестнице.