Выпускники школ Барнаула с высокими баллами ЕГЭ могут претендовать на повышенную стипендию в СФУ

В СФУ запустили программу поддержки абитуриентов «Университетская долина».
Крупнейший российский вуз за Уралом – красноярский Сибирский федеральный университет – в этом году впервые запускает новую программу поддержки абитуриентов «Университетская долина». В программе три пакета:
– «Стипендия +» – первокурсники будут получать 24 000 рублей в первый год обучения. Если вы сдали ЕГЭ по математике, информатике, физике, биологии, географии и химии не менее 90 баллов и поступил в СФУ, то эта программа для вас.
– «Комфорт +» дает право на проживание в общежитии повышенной комфортности с возможностью бесплатного доступа к сети Интернет на весь период обучения. Такой программой могут воспользоваться иногородние абитуриенты, преодолевшие установленный средний балл.
– «Лидер +» – за студентом закрепят научного наставника для продвижения в исследовательской, научной и образовательной деятельности на весь период обучения. Программа рассчитана на обладателей самого высокого рейтинга на каждом направлении подготовки и специальности.
В СФУ есть и программа повышенных стипендий первокурсникам очной формы обучения, зачисленным на бюджетные места в бакалавриат и специалитет. Стипендия в размере 7 200 рублей полагается стобалльникам, победителям международных и всероссийских олимпиад – 8 400 рублей, поступающим на приоритетные направления подготовки и специальности – 4 800 рублей, если средний балл по результатам вступительных испытаний при зачислении составит не менее 65 баллов.
СФУ также поддерживает абитуриентов, поступающих на платное обучение. Более подробная информация о мерах поддержки на сайте вуза.
КОНКРЕТНО
Документы в СФУ можно подать:
– онлайн через АИС «Абитуриент»,
– через «Госуслуги»,
– с помощью операторов почтовой связи,
– лично в университете.
Для удобной навигации абитуриентов создан специальный сайт, где можно найти всю необходимую информацию.
С перечнем документов, необходимых для поступления, можно ознакомиться на сайте СФУ.