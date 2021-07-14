Проблемные районы Алтайского края готовятся к отопительному сезону

Ряд муниципалитетов уже подготовился к предстоящему сезону Фото: Анна СЕМИНА

В Алтайском крае полным ходом идет подготовка к предстоящему отопительному сезону. Особое внимание при этом уделяется проблемным городам и районам. Об этом во вторник, 13 июля, во время форума на сайте правительства региона рассказал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев.

Еще в мае в правительстве поднималась тема подготовки к осенне-зимнему периоду Третьяковского и Каменского районов. Якобы это вызывало беспокойства властей, ведь ранее в там происходили неоднократные отключения теплоснабжения.

- На сегодняшний день администрации Третьяковского и Каменского районов утвердили и реализуют планы подготовки к отопительному периоду 2021 – 2022 годов. Правительство Алтайского края выделило субсидии на реализацию мероприятий по капитальному ремонту объектов теплоснабжения в 2021 году, - рассказывает Иван Гилев.

Так, Третьяковский район получил без малого 50 млн рублей. На эти средства в районе заменят котельное оборудование, а также капитально отремонтируют тепловые сети в Корболихе и Староалейском.

Каменский район получит котельное оборудование и материалы для ремонта котельной №29 на сумму в 6 млн рублей.

- Кроме этого, муниципальным образованием готовится документация по модернизации теплового комплекса Камне-на-Оби. На сегодня силами ресурсоснабжающей организации для безопасной эксплуатации ведутся ремонтно-восстановительные работы зданий котельных, - добавляет министр.

А чтобы больше не происходило перебоев с отоплением из-за нехватки угля, на начало предстоящего отопительного периода уже сформирован краевой резервный запас в объеме 29,7 тыс. тонн, в том числе на станции Камень-на-Оби – 5,3 тыс. тонн. Но и это еще не предел: районная администрация намерена добавить к запасу еще 3,5 тыс. тонн твердого топлива.

Были претензии и по работе котельной в Змеиногорске, но, по словам Ивана Гилева, этот вопрос находится в стадии решения. По результатам комплексного обследования разработан план мероприятий по устранению замечаний в ее работе.

- На сегодняшний день проведены режимно-наладочные испытания котлов, а также приведена в соответствие с нормативно-техническими документами система управления котлами для оптимального режима горения. Вместе с тем предусмотрена и замена неэффективных золоуловителей на батарейные циклоны, а также замена дымососов с недостаточной производительностью, - объясняет чиновник.

В Благовещенском районе также в предстоящем отопительном сезоне начнет работу новая модульная котельная. Она обошлась в 13 млн рублей. Оборудование будет обеспечивать теплом жилой фонд и административные здания.

- Сейчас ее установка завершена, проведен пробный запуск. С началом отопительного периода котельную введут в эксплуатацию, - добавляет Гилев.

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