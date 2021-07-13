Какие ограничения ввели в спортивной сфере Алтайского края из-за коронавируса

Олимпиаду сельских спортсменов и Олимпиаду городов Алтайского края снова перенесли на год Фото: Олег УКЛАДОВ

Новая волна распространения коронавируса в Алтайском крае вновь повлияла на многие сферы деятельности: уже отменен ряд культурных событий, а теперь переписывает календарь и министерство спорта.

Об этом в понедельник, 12 июля, во время онлайн пресс-конференции заявил министр спорта региона Алексей Перфильев. Увы, но многие спортивные состязания придется отменить, а где-то внести изменения в регламент проведения.

- Сразу начну с заявления: до последнего мы держали это решение на кончике пера, но, к сожалению, учитывая неблагополучную эпидобстановку, мы вынуждены говорить о переносе спортивных мероприятий номер один и номер два. Речь идет об Олимпиаде городов и об Олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края, - говорит Алексей Перфильев. – Переносим по одной простой причине – вопросы здоровья и безопасности для государства, для правительства Алтайского края, для отрасли и для всех для нас – это безусловный приоритет. На сегодня у нас нет возможности проводить массовые спортивные мероприятия.

Но так как спорт – это не только отрасль высших достижений, но и с другой стороны - здоровья, то полностью блокировать ее нельзя. Поэтому на сегодня министерство ставит цель сохранить тренировочный процесс в полном объеме.

- Массовые мероприятия мы пока проводить не можем, но приоритетом для отрасли является возможность сохранения тренировок с безусловным соблюдением всех эпидограничений – все это отражено в паспорте готовности объектов, - подчеркивает министр. – Отрасль в 2020-м и уже в 2021-м показала, что едина и мы становимся правильным примером.

Отвечая на вопрос о проведении каких-либо соревнований на открытом воздухе, Алексей Перфильев с оглядкой на недавнее ралли «Шелковый путь» отметил, что, конечно же, глупо ходить по лесам и полям и считать людей. И в будущем никто этим не собирается заниматься. Но все же в подобных случаях определенный регламент тоже существует:

- Есть определенные стандарты, когда создаются зрительские зоны. Они подразумевают емкость на определенное количество человек. Если есть ограничение в 50%, то это можно рассчитать. Конечно же, есть люди, которые желают заниматься спортом и физкультурой в лесу, и никто никого ограничивать в этом не будет, - заверяет министр спорта. – Не надо перегибать палку. Есть ситуации и поважнее – транспорт, общепит – вот там надо более внимательнее смотреть.

Ближайшая задача, которую сообща надо оперативно решить – это предстоящий матч барнаульского футбольного клуба «Динамо». Уже 14 июля они должны выйти на поле в рамках 1/256 финала Кубка России. На домашнем стадионе наши ребята встретятся с «Новосибирском».

- Да, на сегодня мы работаем в условиях 50%-й загрузки по зрителям, но в каждом виде спорта есть дополнительный регламент. Иногда он еще более жесткий. Будем смотреть по ситуации, но думаю, возможность пустить на стадион зрителей будет, - успокоил Алексей Анатольевич.

Что касается такого аспекта, как спортивные и фитнес-клубы, то они продолжат свою работу, но с 50% загрузкой. Пока на ближайшее время у властей края в планах нет полного их закрытия.

- Мы не прекращали выдерживать противоэпидемиологический режим: сохранялась обработка рук, термометрия, дезинфекция и ограничение в 75%. Поэтому шаг назад до 50% не настолько принципиален. Нам принципиально важно удержать возможность отрасли работать. На сегодня она показывает правильный пример, и объекты спорта на сегодня являются островками здоровья. До тех пор, пока мы выдерживаем регламент – это будет сохраняться. Главное, чтобы не ухудшалась эпидобстановка.

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