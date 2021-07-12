Лидер партии «Родина» намерен выступить за установку в Москве памятника Герману Титову

Бюст Герману Титову в Полковниково Фото: Анна СЕМИНА

В рамках проекта «100 городов России за три месяца» депутат Государственной Думы РФ Алексей Журавлев посетил Барнаул, где узнал не только о проблемах города и края в целом, но и об их достижениях.

Мировой уровень

Первой точкой, куда депутат отправился сразу после прибытия в краевую столицу, стал гребной канал спортивной школы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко. Буквально в конце мая этот спортивный объект принимал крупнейшие в истории региона международные соревнования – II этап Кубка мира. Примечателен этот турнир был еще и тем, что из-за отмены целого ряда других стартов, данный приобрел статус отборочных к Олимпийским играм в Токио. То есть гребцы сражались не только за медали, но и за путевки в Японию.

Визит Алексея Журавлева на Алтай Фото: Анна СЕМИНА

Директор спортшколы Юрий Морозов, встречаясь с Алексеем Александровичем, рассказал, что после Кубка мира в Барнауле осталось более чем достойное наследие: не только шикарная база мирового уровня, но и главная ценность – талантливые тренеры и воспитанники.

- А еще наша гордость – наши воспитанники. Вот, к примеру, Артем Пискун – победитель Первенства мира и Европы. А еще есть Софья Штиль. Совсем недавно она стала призером Первенства Европы, - рассказывает Юрий Анатольевич. – На сегодня в нашей школе занимаются 384 воспитанника. Отделения открыты в Барнауле, Павловске и Бийске. Кроме того, в этом году будет уже третий набор в школу-интернат при Алтайском училище Олимпийского резерва. Туда мы набираем талантливых ребят из отдаленных уголков края.

Визит Алексея Журавлева на Алтай Фото: Анна СЕМИНА

- Гребля – это серьезный вид спорта. В Советском союзе он был достаточно популярный, - говорит Алексей Журавлев.

- Но и сложный: усилие на один гребок составляет от 16 до 20 килограммов, - добавляет директор школы. - Если учесть, что спортсмены на короткой дистанции на той же байдарке идут с темпом 120-130 ударов, то за тренировку можно «накидать» тонну.

Так что ребята физически крепкие и сильные. К примеру, 12-13-летние девчонки могут подтянуться около 20 раз, а ведь даже не каждому взрослому мужчине это под силу!

Отличные результаты показывают и взрослые гребцы: на Олимпиаду в Токио поедет представительница Алтайского края Ирина Андреева. Она выступит на двух дистанциях в каноэ. Причем это первые Игры, где смогут выступить женщины-каноистки. Так что это вдвойне почетно.

Визит Алексея Журавлева на Алтай Фото: Анна СЕМИНА

Что же касается материального наследия, то благодаря помощи Фонда поддержки олимпийцев, из 300 приобретенных для Кубка мира лодок, 90 останется в Алтайском крае, а остальные разъедутся по другим регионам. Также часть спортшкола хочет отправить на постоянное «место жительства» в Краснодар, где наши ребята проводят сборы, когда на Оби еще стоит лед. Без помощи Фонда СШОР наврятли самостоятельно смогла бы себе такое позволить. Так, к примеру, каноэ-одиночка фирмы Nelo стоит 450 тысяч рублей. А каноэ-четверка – больше миллиона рублей.

Барнаул оказался настолько комфортным и подготовленным, что после этапа Кубка мира по гребле, чилийские спортсменки решили остаться готовиться здесь к Олимпиаде. Сейчас они тренируются по два раза в день, но уже совсем скоро, 15 июля, вылетают в Токио.

На прощание с воспитанниками спортшколы Алексей Журавлев пожелал ребятам здоровья и новых побед.

Несправедливо забыт

Сразу после Барнаула депутат Госдумы отправился в село Полковниково. В первую очередь оно известно своим легендарным земляком – именно здесь жил второй космонавт планеты Герман Титов и его родители. А сейчас здесь работает мемориальный музей, который не только регулярно обновляет экспозиции и проводит всевозможные мероприятия и праздники для взрослых и детрей, но также расширяется и занимается реставрационной работой.

Визит Алексея Журавлева на Алтай Фото: Анна СЕМИНА

Так буквально несколько лет назад в селе заново распахнул свои двери дом семьи Титовых или, как называл его сам Герман Степанович, «ласточкино гнездо». Сейчас этот объект доступен для посещения. Кроме того, в ноябре состоится открытие нового музейного корпуса – детского музея космонавтики.

- Конечно, такие места важны для всех россиян. Космонавтами становятся смелые, сильные духовно и физически люди. Рад, что побывал здесь и узнал много нового о Герое Советского Союза Германе Титове, – отметил депутат.

Визит Алексея Журавлева на Алтай Фото: Анна СЕМИНА

Можно сказать, что на родине второго космонавта все хорошо, но есть то, что особо волнует его земляков. В Полковниково Алексей Журавлев встретился с сопартиццами, которые озвучили ему просьбу сотрудников музея: они хотят увековечить память Германа Титова в Москве, на Аллее космонавтов. Странное дело, там есть памятники многим выдающимся деятелям космонавтики: Константину Циолковскому, Сергею Королёву, Юрию Гагарину, Валентине Терешковой, но почему-то о Титове здесь забыли, а ведь именно он стал первым человеком, совершившим длительный космический полет (более суток).

Визит Алексея Журавлева на Алтай Фото: Анна СЕМИНА

Депутат согласился с такой несправедливостью и пообещал в ближайшее же время подготовить обращение к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой установить в столице памятник Герману Титову.

Уезжая из Полковниково, Алексей Журавлев оставил запись в книге отзывов музея:

- Храните память о великом космонавте России! Это очень важно для всех поколений!