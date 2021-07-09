Барнаульцев приглашают на учебу в Сибирский федеральный университет

СФУ ждет на учебу выпускников Барнаула.

В Красноярске в Сибирском федеральном университете продолжается приемная кампания на 2021-2022 учебный год. Отметим, что еще в прошлом году в СФУ объявили об увеличении количества бюджетных мест. Так, сейчас на бесплатное образование могут претендовать 4297 бакалавров и специалистов, 1375 магистров, 155 аспирантов. Например, на информатику и вычислительную технику для бакалавров количество бюджетных мест по сравнению с прошлым годом выросло на 96. Теперь эти специальности смогут освоить 406 человек. Традиционно востребованное направление «юриспруденция» в этом году ждет на бесплатное обучение 81 бакалавра. На еще одну высококонкурсную группу «Экономика и управление» заявлено 133 бюджетных места на бакалавриат и 100 на специалитет.

Как отметили в приемной комиссии СФУ, в сравнении с прошлым годом бюджетный набор на направления бакалавриата и специалитет увеличился более чем на 800 мест. Дополнительные места добавили практически по всем направлениям и специальностям, ведь университет ждет абитуриентов не только из Красноярского края, но и соседних регионов, в том числе из Алтайского края.

В 2021 году при поступлении можно указать в заявлении до 5 направлений подготовки или специальностей, что повысит шансы на зачисление в университет.

КОНКРЕТНО

Документы в СФУ можно подать любым удобным способом:

- онлайн через АИС «Абитуриент»,

- через портал «Госуслуги»,

- с помощью операторов почтовой связи,

- лично в университете (Красноярск, проспект Свободный, 79(корпус Библиотеки) и проспект Красноярский рабочий, 95).

Для удобной навигации абитуриентов создан специальный сайт, где можно найти всю интересующую вас информацию.

Перечень документов, необходимых для поступления, можно посмотреть на сайте СФУ.

Телефон «горячей линии» 8-800-550-22-24 (*4024 - доступно только с мобильного), zayavlenie@sfu-kras.ru.