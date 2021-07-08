«Дети гниют заживо». Барнаульцев возмутили условия проживания многодетной семьи

Условия проживания детей в доме. Фото: Алёна Чубатова

Неравнодушные барнаульцы в соцсетях сообщили о бедственном положении одной из семей, живущей в частном доме на улице Горской в Барнауле. Якобы три ребенка воспитываются в неподходящих условиях – едят чуть ли не с мусорки и выглядят крайне болезненно.

«В детдоме им будет лучше»

– Мама не работает, отец - дворник и трое ребятишек: дочь лет 12 и два сына примерно 10 и 6 лет. Живут в частном доме, но в огороде не посажено ни одной картошинки. На что живут и чем кормят ребятишек – непонятно. Со слов жителей что-то подбирают на помойке. Свалка там недалеко, – рассказала в паблике «Инцидент Барнаул» Алёна Чубатова. – Вишенкой на торте является собака – стаффордширский терьер, которая выживает в этом семействе. Именно выживает, потому что собака изможденная с впалыми боками. Эта порода просто не предназначена для такой среды обитания. Она не раз кидалась на людей. Вчера она выбежала из ограды вместе с младшим ребёнком и кинулась на мою маму.

Сообщение подкреплено фотографией двора, который больше похож на заброшенную территорию с грудой мусора, а также ужасающими кадрами детских рук, покрытых струпьями. Кажется, что дети и правда находятся в опасности.

У детей диагностривали стрептодермию. Фото: Алёна Чубатова

– Зачем такие уроды рожают? Дети просто гниют заживо, жесть! – написали подписчики паблика в комментарии под записью.

– Думала, такое только по телевизору показывают. Родителей отправить на тяжёлые работы, под строгим контролем. Ребят вылечить, накормить, одеть, дать образование и показать, что жить можно и нужно по-другому! – дополнил другой комментатор.

– Я думаю, в детдоме им будет лучше, – прокомментировал подписчик.

Однако, как рассказала «Комсомольской правде» Елена Легостаева, живущая с ними по соседству, в семье царит любовь и забота друг к другу.

– Я знаю их уже лет пять. Семья как семья, видно, что родители очень любят детей, а дети родителей. Муж и жена добрые, но как будто неприспособленные к жизни. Мама заботится о детях, гуляет с ними, они не сиротствуют, но дома образ жизни «бомж»,– говорит Елена Легостаева, председатель ТОС «Горский».

Старшие два ребенка учатся в 106-й школе, и на самом деле, по словам соседки, выглядят как обычные дети. Алкоголем родители не злоупотребляют. Супруг сейчас устроился рабочим на производстве пластика, жена - техничкой в магазине, но у нее началась аллергия на химикаты, и женщина попала в больницу.

«Мальчонка маме цветы рвал»

Елена считает, что бучу агрессивно настроенные соседи подняли больше не из-за детей, а из-за собаки, которая чуть не накинулась на женщину. Однако огласка сработала, и 7 июля в семью нагрянула комиссия по делам несовершеннолетних.

– Я к ней пришла как раз после того, как приехала комиссия. Она была в шоке. Пока мы с ней разговаривали, мальчонка маме цветы рвал, потом подарил букетик. Видно, что отношения между ними не наигранные, – рассказывает Елена Легостаева. – Зашла в дом, там пусто, разруха, нищета, но никакого мусора не навалено.

Что касается струпьев на телах детей, это стрептодермия, и якобы родители уже обращались к врачам с этой проблемой.

Дом внутри. Фото: Алёна Чубатова

Мать сама написала заявление

После визита комиссии по делам несовершеннолетний, мать детей сама написала заявление о том, чтобы поместить их на три месяца в социально-реабилитационный центр «Солнышко» на время решения жилищного вопроса.

Неравнодушные жители города и волонтеры решили помочь семье создать нормальные условия для проживания детей. В планах – побелить потолок, наклеить обои на стены и решить проблемы с отоплением. Отец семейства уже купил унитаз и душевую кабину, чтобы установить их в доме.

В краевом министерстве социальной защиты пояснили, что к семье выехала мобильная бригада специалистов, которая ведет с ними профилактические беседы.