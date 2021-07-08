Суд еще не окончен. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле врачи стерилизовали женщину и забыли ей об этом сказать. Это произошло еще в ноябре 2019 года, но судебное разбирательство до сих пор не завершено. Об этом пишет телеграм-канал Baza.

- В Барнауле женщине делали кесарево сечение, а заодно провели ещё и стерилизацию. Узнала она об этом лишь на судебном процессе, - пишет источник.

По данным канала, операцию женщине сделали в ноябре 2019 года в «Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства». Но после вмешательства начались осложнения – воспалились швы. Женщина обратилась в платную клинику, где ей сказали, что проблемы начались из-за некачественно оказанной услуги.

Она подала против врачей иск на 3 миллиона рублей. На суде из показаний медиков выяснилось, что Ирине провели не только кесарево сечение, но ещё и стерилизацию, причем это якобы забыли указать при выписке. Отмечается, что женщина отказалась от стерилизации.

Стерилизация – перевязка маточных труб, чтобы яйцеклетки из яичника не поступали в матку. Их перевязывают, это один из методов контрацепции, это считается необратимым.

Не исключено, что когда начали делать кесарево сечение, стало понятно, что если женщина еще раз забеременеет, то оперировать ее будет очень сложно, поэтому сделали стерилизацию. В таких случаях обязательно должно быть подписано согласие, женщине должны быть разъяснены все последствия, без этого врачи не имеют право это делать.

- На суде врачи заявили, что предупреждали Ирину, что если кесарево пойдёт не по плану, то для спасения её жизни стерилизацию сделать всё равно придётся. При этом в ходе разбирательств выяснилось, что опасности для жизни не было, - пишет паблик.

В алтайском минздраве пока воздержались от комментариев, пояснив, что сейчас в деле разбирается суд.