«Школы ухода» за пожилыми людьми расширяют географию в Алтайском крае

Кроме того там можно получить в аренду технические средства реабилитации Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае появятся новые «Школы ухода» за пожилыми маломобильными людьми. Такие планы реализуют в регионе в рамках национального проекта «Демография».

Об этом накануне, во время онлайн пресс-конференции рассказала министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина. По ее словам, «Школы ухода» начали появляться в регионе с 2020 года, когда край вошел в число пилотных территорий, где реализуется программа долговременного ухода. Уже на сегодняшний день определенный пакет наработок уже есть – обучение прошли 330 человек и практика показывает, что оно того стоит.

- В 2021 году «Школы ухода» будут открыты на базе шести комплексных центров социального обслуживания населения в Барнауле, Павловском, Троицком, Тальменском и Топчихинском районах Алтайского края. И мы надеемся, что в будущем нам все-таки удастся охватить таким сервисом другие территории в крае. Опыт работы в Новоалтайске и Заринске показал, что данные услуги – выдача технических средств реабилитации и обучение родственников тяжелобольных граждан являются очень востребованными и эффективными. Люди сами понимают важность и значимость того, что за больным надо правильно ухаживать и это продлевает его жизнь, - подчеркивает министр соцзащиты.

Эти школы не только помогают научиться правильно ухаживать за пожилым человеком, который в силу возраста или состояния здоровья не может обслуживать себя самостоятельно, а также их близким рассказывают, как грамотно организовать пространство в доме, чтобы ему было комфортно и безопасно. Параллельно с развитием базы Школ расширяется сеть проката технических средств реабилитации – это единая структура. Конечно, может показаться странным, зачем они нужны, если все то же самое можно получить бесплатно через Фонд социального страхования. Но на самом деле не все так очевидно.

- Для пожилых людей эта тема является очень актуальной. Не всегда сразу назначается инвалидность, не всегда человек, когда перенес инсульт или перелом ему сразу же выдаются технические средства реабилитации. У нас их можно получить совершенно бесплатно, оборудовать помещение, где живет пожилой человек, получить консультацию, - добавляет Наталья Оськина.

Причем министерство регулярно проводит анализ, какие именно средства реабилитации требуются людям. Как оказывается, многие даже не в курсе как можно облегчить жизнь своего близкого. Специалисты также могут выехать на дом и показать, как правильно пользоваться тем или иным устройством, расскажут, как ухаживать за лежачими паллиативными больными, как их правильно кормить или обрабатывать пролежни.

- До 2025 года, если федеральное финансирование сохранится, будем стараться в каждом комплексном центре создать такие школы, а также пункты проката. Это делается для того, чтобы охватить всю территорию Алтайского края, - резюмирует Наталья Оськина. – Но даже если пилотный проект закончится, мы будем стараться продолжить программу за счет текущего содержания, потому что это нужно, это востребовано.