9 погибших и 94 пострадавших за неделю: на дорогах Алтайского края растет аварийность

Среди пострадавших есть дети Фото: Олег УКЛАДОВ

За неделю в Алтайском крае произошло 65 ДТП, в результате которых 9 человек погибли, в том числе один ребенок. Травмы различной степени тяжести получили 94 человека, из них 18 несовершеннолетних. О причинах этих аварий, а также о том, как обезопасить себя во время движения напомнили в ГИБДД региона.

Почему произошли ДТП

В ведомстве подчеркнули, что большинство аварий связаны с сознательными грубыми нарушениями ПДД.

– Несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, управление транспортным средством в состоянии опьянения, неправильный выбор дистанции, превышение установленной скорости, нарушение требований сигнала светофора – далеко не исчерпывающий перечень допущенных при этом нарушений, – отметили в ГИБДД.

Специалисты отдельно подчеркнули, что выезд на встречную полосу при совершении обгона – опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости. При столкновении автомобилей возрастает сила удара, что приводит к самым тяжким последствиям. Такое нарушение ПДД является одной из основных причин ДТП, в которых продолжают гибнуть и получать тяжкие травмы люди.

Последствия опасных маневров

29 июня в Шелаболихинском районе водитель ВАЗ 2112, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Toyota Land Cruiser Prado, а затем с КамАЗом и Toyota Land Cruiser.

В результате ДТП водитель ВАЗ 2112 скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser Prado получили телесные повреждения, пострадавших госпитализировали.

В этот же день через несколько часов на 210 км дороги «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – гр. НСО» Михайловского района случилась аналогичная авария. Водитель Honda Fit не убедился в безопасности маневра, выехал на встречку и столкнулся с ЛАДА-217130

В результате аварии водитель автомобиля ЛАДА и его пассажиры – мальчик 2007 года рождения и женщина 1952 года рождения погибли на месте. Еще один пассажир – мальчик 2005 года рождения получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Водитель автомобиля Honda от полученных в результате ДТП травм скончался в больнице.

Что грозит нарушителям

В соответствии с частью 4 статьи 12.15 КоАП РФ, выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения, влечет наложение административного штрафа 5 тысяч рублей или лишение права управления на срок от 4 до 6 месяцев. Однако не стоит забывать, что рискованный обгон – это маневр, который может стоить жизни.

– Порядок на дороге начинается с каждого из нас. Необходимо всем осознавать ответственность за свои действия, как участников дорожного движения, неукоснительно следовать правилам безопасного поведения в улично-дорожной среде, не быть равнодушными к возможным нарушениям Правил со стороны других людей и быть ответственными за юных участников дорожного движения, – резюмировали в ГИБДД.

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