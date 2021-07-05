Алтайских туристов оштрафовали за отсутствие тестов на COVID-19

Для отдыха в Турции на 5 июля 2021 года нужно обязательно быть привитым Фото: Олег УКЛАДОВ

Туристы из Бийска, вернувшиеся из-за границы, поплатились за то, что проигнорировали требование Роспотребнадзора.

- Шестерым нарушителям выписаны штрафы, - сообщает пресс-служба бийского районного суда.

По новым правилам, в эпоху пандемии всем прилетающим из-за границы путешественникам нужно, не затягивая, дважды (!) сдать мазки на ковид. Первый тест сдается в течение трех дней, второй в течение пяти дней (не менее суток после первого).

- Наши специалисты контролируют, чтобы граждане с тестами не затягивали. Если информация не появляется на портале госуслуг, с прибывшими из-за границы созваниваются, выясняют причины, но когда законные требования грубо игнорируются, данные о нарушителях поступают в суд, - рассказали «КП» в пресс-службе Роспотребнадзора Алтайского края.

Сумма штрафа, которая грозит недисциплинированным туристам - от 15 до 40 тысяч рублей. При этом бийским гражданам наказание все же смягчили до 7500 рублей.

- Административный штраф в размере менее минимального присужден из-за смягчающих обстоятельств, в том числе признания вины, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Бийского районного суда. - Но и эта сумма, согласитесь, не маленькая.

Напомним, что в России сегодня открыты авиасообщения с рядом стран. Если вы очень хотите путешествовать, то эксперты настоятельно советуют, прежде чем покупать билеты, узнать какие правила на въезд действуют в стране, куда вы собрались полететь. Учтите при этом, что ситуация может меняться с каждым днем.

Так, для отдыха в Турции на 5 июля 2021 года нужно обязательно быть привитым (причем после второй прививки должно пройти 14 дней). Переболевшим туристам необходимо иметь с собой справку из больницы о перенесенном заболевании, плюс антиген-тест, который сделан не ранее, чем за 48 часов до въезда.

Имейте в виду, что в Анталии число заболевших снова начало расти, турецкие медики связывают это с волной российских туристов. Так что риск ужесточения правил въезда и даже закрытие Турции остается.

- За последние сутки появились новые ограничения в странах с наибольшим приростом заболевших, - сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. - Речь идет о таких станах как Бразилия, Индия, Колумбия, Индонезия, Аргентина, ЮАР, Великобритания, Иран, США.

В Индии, например, приостановлены регулярные международные авиаперелеты (кроме отдельных рейсов, разрешенных управлением гражданской авиации). Иностранцы за 72 часа до прибытия должны заполнить специальную форму и согласиться на прохождение 14-дневной изоляции (либо предоставить результаты ПЦР). От карантина освобождены приехавшие на похороны, имеющие серьезное заболевание, беременные и родители с детьми до 10 лет. Сухопутные границы на сегодня закрыты. В отдельных регионах действует комендантский час.