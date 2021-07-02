Где посмотреть ралли «Шелковый путь» в Алтайском крае

Старт ралли Фото: предоставлено организаторами

3 июля стартует алтайский этап международного ралли «Шелковый путь». «Комсомолка» рассказывает, где можно будет посмотреть на крутых водителей.

В свой профессиональный праздник – День ГИБДД МВД Российской Федерации – сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать участников ралли, а ведь в обычной жизни вполне могли бы – на скоростных участках они разгоняются до 150 километров в час. А вот в этот день доблестным представителям полиции придется охранять и гонщиков от зрителей и зрителей от гонщиков – это одна из основных задач, которая была поставлена организаторам со стороны Алтайского края.

- Задача Алтайского края заключается в организации старта, безопасности и дать возможность зрителям увидеть эти соревнования. При этом вложения составят 5,5 млн рублей. В сравнении с тем же Омском – они потратили на организацию около 20 млн рублей, Новосибирск – 15 млн, - рассказывает министр спорта региона Алексей Перфильев.

Конечно, в сравнении с тем же этапом Кубка мира по гребле наследие после «Шелкового пути» менее ощутимо: никто не оставит Алтайскому краю машины или квадроциклы. Но оставит повод для гордости, что наконец-то наш регион прославится на весь мир, и, возможно, привлечет новых туристов, которым будет интересно увидеть, где проходила гонка.

- Все-таки участвует порядка 45 стран. Будет очень много трансляций по всему миру, - добавляет министр. – Об Алтайском крае заговорили уже в мае, когда в Барнауле проходил этап Кубка мира по гребле. И вот сейчас в очередной раз. Мы хотим создавать позитивную повестку.

В общей сложности экипажи преодолеют по территории Алтайского края 132 километра скоростного участка. Старт будет дан 3 июля в 10 часов в селе Рассказиха Первомайского района. Здесь же будет организована площадка для зрителей. Вход или, скорее въезд, если его можно так назвать, бесплатный. При этом рекомендовано соблюдать дистанцию от других болельщиков, но в условиях улицы, считает министр, это не проблема.

Вторая площадка, где можно посмотреть гонку, организована в селе Боровлянка. Кроме того, встретить участников можно на финише в Акутихе. Там они будут приходить в себя, отдыхать и, если потребуется, приводить технику в порядок. Перевалочный пункт у экипажей будет на Ае, а следующий этап стартует от «Марса» и далее в Монголию.

Между дистанциями команды будут передвигаться по Чуйскому тракту, так что обычным водителям придется быть предельно осторожными, так как спортсмены передвигаются не организованными колоннами, а самостоятельно, без сопровождения.

- Спортсмены выезжают на трассу как обычные участники дорожного движения. Они будут двигаться с определенным интервалом. То есть вы не увидите колонну мотоциклистов. Причем если обычные участники движения могут где-то нарушить правила и получить штраф, то для спортсмена это чревато, в том числе дисквалификацией, - говорит Алексей Перфильев.

Завершится гонка в Улан-Баторе. Таким образом, спортсмены преодолеют больше пяти тысяч километров. По словам организаторов, участки выбраны неизведанные – ранее на них соревнования не проходили.

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