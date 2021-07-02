«Уже видел, как это делают родители?»: как школьников разводят на откровенные фото в анонимных чатах

Дети идут в интернет из любопытства. Фото: ОЛЕКСЮК Иван

- Ты уже видел, как это делают родители? А сестренку голышом? Тебе это нравилось? – пишет 31-летний Олег.

То, что его собеседнику лишь 12 лет, мужчину совершенно не смущает.

Анонимный чат

Каждый год число пострадавших от жертв сетевых педофилов растет. Только в Алтайском крае за 2020 год количество сетевых преступлений против несовершеннолетних выросло более, чем два раза. А число потерпевших детей увеличилось с 28 до 76. Из них 64 ребенка стали жертвами действий сексуального характера, еще четверо пострадали от распространения порнографических материалов.

Переписка Фото: Иван ОЛЕКСЮК

Дети идут в интернет из любопытства. Чтобы понять ситуацию изнутри, мы тоже пошли в чат анонимов под видом детей - 11-летней девочки и 12-летнего мальчика. Эти чаты находятся в общем доступе. Достаточно набрать в поисковиках запрос «анонимный чат»– и, добро пожаловать в мир, где ты можешь стать кем угодно.

Искать долго не пришлось, поисковик сразу выдал несколько ссылок. Перейдя по одной из ссылок, нужно выбрать цель - «Общение» или «Флирт 18+», указать свой возраст и возраст собеседника, с которым хотите общаться, а также пол (если хотите быть инкогнито, то есть кнопка «некто»). Для того, чтобы выглядеть убедительнее, можно выбрать аватарку. Мы взяли в интернете первое попавшееся фото симпатичной девочки. Это просто. Миловидное личико, невинная улыбка, блестящие глаза – то, что нужно, отличная приманка!

Переписка Фото: ОЛЕКСЮК Иван

В чате «Общение» выскочило окошко «Правила»: запрещается обсуждать и распространять материалы эротического и порнографического содержания, предлагать вирт, секс, попрашайничать, оскорблять собеседника, а в первые минуты действует табу на обмен фотографиями. Правда, это никого не останавливает…..

Разговоры интимного характера

Первое сообщение пришло уже через несколько секунд: «Привет, если хотите я готов выполнять для вас перед камерой всё, что вы скажете, становиться в любую позу, танцевать, прыгать, ползать, да все, что хотите и в любом виде, хоть голышем. Посмеетесь, поприкалываетесь».

От мужчины 28 лет последовал рассказ о том, как правильно заниматься сексом. Другие убеждали в том, что интимная близость до 12 лет полезна для здоровья, что девочке нельзя отказывать мальчику, если тот попросил «потрогать его».

Следующий собеседник начал с приветствия и интереса о возрасте. Узнав, что мне 11, ответил: «Мне 35. Хочу управлять тобой текстом, полное доверие контроль и полное подчинение», и сразу же предложил перейти в социальную сеть Telegram для дальнейшего общения. Написала, что у меня его нет. «Так скачай. Дело пары минут. Вот мой ник: «…».

Переписка Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Даже когда ты просто отвечаешь на это обычное «до свидания», собеседник начинает выводить "на слабо", предлагая встретиться в "Skype":

«Трусиха. Наверное, с тобой никто не общается, раз ты такая зажатая».

Или же: «Наверное у тебя проблемы, раз ты всего боишься) Мамочка наругает? Детское время вышло, пора бай-бай ахахах) Поищу нормальных девушек».

«Да тебе слабо, я сразу так понял с первых сообщений. Не суйся общаться, раз такая трусишка».

Некоторые анонимы любят рассказывать о том, как лишили девственности детей своих друзей и соседей. Почти всегда собеседники предлагают встретиться, они готовы приехать в город ребенка, но есть условие - родители не должны знать об этой встрече. Здесь мне захотелось захлопнуть ноутбук.

Пообщаемся по видео

Идем ва-банк и открываем чат «Флирт 18+». Здесь, кстати, по условиям, не запрещены вирт и секс. Через полминуты пишет некто Максим, 30 лет. Айтишник.

- Ты пошлая? Пошли в телеграм, - сходу предложил мужчина, пообещав показать пару пикантных снимков.

Переписка Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Правда, взамен потребовал прислать фотографию ножек. Отправляем ножки коллеги в модных драных джинсах. Фокус прошел. Буквально через минуту раздается звонок, но вместо лица, мы увидели то, что детским глазам явно не должно предназначаться. Ну вы поняли… Не стесняясь, парень занимался самоудовлетворением на экране крупным планом. При этом своего личика «Гюльчатай» так и не показывал. Вдруг он отключился и попросил сделать еще пару фото, правда, чуть более откровенных. Разговор зашел в тупик, и он быстренько очистил чат и слился.

Телефон в его профиле был естественно скрыт. Правда, как считают эксперты, интернет давно перестал быть анонимным. Вычислить педофила можно, даже если он при регистрации указал левый номер.

переписка Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Уголовная ответственность

За полчаса меня «растлили» несколько раз. Мы отправили переписку старшему следователю четвертого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Елене Сергеевой – есть ли в этом состав преступления?

По ее словам, общение с несовершеннолетними на такие темы может быть квалифицировано как развратные действия или действия сексуального характера, а также как распространение порнографии среди несовершеннолетних. Например, ответственность по ч.4 ст. 132 УК РФ может достигать 20 лет лишения свободы! Думаете, это останавливает преступников?

- И что, напугал, как ты меня найдешь? – пишет некий 23-летний Саша, который уговаривал прислать ему фотографии.

И действительно, отследить анонимный чат почти невозможно – для общения на таких сайтах не нужно вводить ни телефона, ни электронную почту, а IP-адрес легко шифруется с помощью программ-анонимайзеров. Как только чат завершен, переписка удаляется.

Потребность в общении

Детьми движет исключительно любопытство, считает барнаульский психолог Светлана Калмыкова:

- Интерес к половой теме у них обусловлен развитием. Но с родителями поговорить на эту тему они не могут, потому что в этом возрасте происходит процесс сепарации, появляется потребность в личном пространстве. К тому же, во многих семьях просто не принято доверительно говориться с детьми, а все общение скорее носит характер упрека: опять двойка, опять посуду не помыл и т.д. Кроме того, детям сейчас трудно общаться в реальности с друзьями, у них слабая психологическая подстройка друг к другу, при этом потребность в общении у них сохраняется. Вот и получается, что общение в сети дает им ощущение востребованности, им говорят комплименты, которые необычны для них. Их цепляет сама запретность темы. Дети эмоционально реагируют на это, подсаживаются, хочется повторения. И когда они попадаются в ловушку, становится поздно. Например, получив их фотографии, детей могут начать шантажировать. Такая ситуация непременно скажется на поведении ребенка, он может стать скрытным, подавленным, раздражительным. Это сигнал для родителей.

Как защитить ребенка

Постарайтесь установить со своим ребенком доверительные отношения. Разрешите общаться в интернете с друзьями, с которыми он лично знаком, а по поводу остального старайтесь вводить ограничения. Он должен понимать, какие опасности его окружают.

Читайте переписку в мессенджерах. Как правило, обмен фото и видео ограничен в анонимных чатах, поэтому сетевые педофилы стараются перейти на общение в телеграмме или соцсетях.

Научите детей никому не передавать личную информацию и защищать свою конфиденциальность. Покажите им, как блокировать пользователей в соцсетях.

Объясните ребенку, что нельзя отправлять никому свои фотографии, что нельзя публиковать в сети личную информацию о себе и своей семье: адрес, место работы родителей, адрес учебы, контактные телефоны и «незначительные подробности» вроде графика работы мамы и папы.

Четко обозначьте для ребенка систему «свой — чужой». Объясните ему, что чужой — это любой человек, которого он не знает, которого не знаете вы сами. Независимо от того, как этот человек себя ведет, кем представляется, неважно, молодой он или старый, мужчина это или женщина, или даже ребенок. В интернете каждый может представиться кем угодно: преступник может завести аккаунт в соцсети от имени ребенка, чтобы войти в доверие и притворяться милым собеседником.