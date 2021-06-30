На территории Речного вокзала в Барнауле проведут сейсморазведку

Речной вокзал в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

Территория Речного вокзала в последние недели стала местом притяжения не только внимания горожан, но и строительной техники. В ближайшем будущем здесь появятся современные здания, которые станут достопримечательностью Барнаула.

Предположительно, на месте нынешнего Речного вокзала построят два высотных жилых здания на стилобате (в них также разместятся торговые и офисные помещения), рядом расположится паркинг и зона с бассейном. При этом набережную застройщик благоустроит и оставит доступной для всех горожан.

Перед тем, как разработать проект и определиться с высотностью новых зданий, владелец нынешнего здания Речного вокзала и прилегающей к нему территории компания «Селф» начала замер сейсмической нагрузки берега Оби. Для этого сюда пригнали специальную технику. Геологические исследования проходят под патронажем НИИ при министерстве строительства РФ.

Речной вокзал в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

- Мы планируем провести глубинную сейсморазведку, чтобы понять характер грунта на отметке 100-150 метров и больше. Для этого с обеих сторон здания бывшего Речного вокзала будут вырыты две траншеи длиной 150 метров. То есть мы снимем асфальт и уберем щебень, чтобы добраться до грунта и установить на него датчики, - рассказывает Елена Русина, начальник отдела капитального строительства компании «Селф».

Глубинная сейсморазведка – необходимый этап изучения участка перед проектированием. Погрешностей допустить нельзя. Для точности измерений оборудование по замеру сейсмической активности будет работать ночью. Дело в том, что в этом время шумовая и вибрационная нагрузка на Новый мост минимальна.

- Речной вокзал в Барнауле находится в довольно сложных геологических условиях, на слиянии двух рек – Барнаулки и Оби. Мы надеемся, что в результате испытаний не только поймем сейсмоактивность участка, но и состав грунтов на глубине до 250 метров. Изучить его с помощью буровых установок уже невозможно, - продолжает Елена Русина.

Речной вокзал в Барнауле Фото: Виталий БАРАБАШ

Кстати, в настоящее время на берегу Оби в районе Речпорта также тестируется возможная ветровая нагрузка. Этот фактор не менее важен при возведении зданий, тем более высотных. По словам застройщика, «Селф» предпримет всё необходимое для того, чтобы спроектировать надежный и безопасный объект.

- В настоящее время идет поиск эскизного и проектного решения комплекса. Нет окончательного решения по его высоте и архитектуре. Говорить об этом можно будет только после полного изучения участка, - подытожила Елена Русина.