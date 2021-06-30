Кем стали сыновья Валерия Золотухина

Младший сын актера Иван Фото: Олег УКЛАДОВ

Во многих русских сказках природа, как правило, «отдыхает» на младших детях, но эта история совсем не про сыновей известного алтайского актера театра и кино Валерия Золотухина.

За всю свою жизнь Валерий Сергеевич был официально женат дважды, но многие считают, что у него было три жены: актриса Нина Шацкая, скрипачка Тамара Гусева и актриса Ирина Линдт. С последней он просто сожительствовал. И все три женщины родили народному артисту по сыну. От первого брака – Денис, от второго – Сергей и от третьего – Иван. Казалось бы, в таких семьях, которые были у них, наследникам просто суждено было пойти по творческому пути, но получилось это не у всех.

Денис Золотухин

Первый сын артиста остался без отца в десять лет. Сказать, что ребенок был шоке, когда узнал, что родители разводятся – это ни о чем. В тот день, когда Золотихун-старший собрал вещи и ушел из дома, мальчик прорыдал до ночи. А вот для Валерия Сергеевича и Нины Сергеевны это стало настоящим освобождением. Они хоть и жили в одной квартире, но чувств давно не было. У обоих были связи на стороне. Так что развод стал логичным завершением их отношений.

Новым «отцом» Дениса стал Леонид Филатов, который прожил с Шацкой до самой кончины. У отчима с пасынком сложились хорошие отношения, во многом благодаря тому, что еще до развода семьи дружили и поэтому большим стрессом переезд в дом Леонида Алексеевича для него не стал.

Несмотря на протесты Шацкой, с детства Денис заявил, что хочет стать актером. После школы пошел в армию, и никто из звездной родни не стал его «отмазывать». После армии Филатов уговорил его поступить на режиссерский факультет. Но уже на первом курсе ВГИКа Денис понял, что хочет посвятить свою жизнь богослужению. Его пытались отговорить, но спустя еще год он тайно уехал в Троице-Сергиеву лавру поступать в духовную семинарию. Филатов был расстроен, а Золотухин-старший благословил.

Не все у него складывалось в жизни так, как он хотел. Чтобы прожить приходилось даже работать водителем трамвая, проводником поезда, выращивать на продажу грибы… Было непросто, но он не сдавался. От родителей принимал минимальную помощь, считая, что ему, взрослому человеку, негоже жить за счет близких.

Сейчас старший сын Золотухина служит клириком Никольского храма в селе Ермолино Ленинского района Подмосковья. У него шестеро детей. Денег в семье по-прежнему не так много, но, кажется, Дениса все устраивает.

Сергей Золотухин

Средний сын Золотухина тоже был творческим человеком, но судьба его слишком рано оборвалась. Парень толком не успел пожить. С самого детства Сергей был очень музыкальным: играл на фортепиано, ударных, гитаре. Часами занимался на инструментах и однажды на этой почве даже загремел в больницу с диагнозом «истощение организма».

Поговаривают, что Валерий Золотухин до последнего не уходил из семьи именно из-за тонкой душевной натуры сына. Якобы у него была нежная психика, которая время от времени давала сбой. Сергей уже в сознательном возрасте совершил несколько попыток самоубийства, и одна из них стало роковой – в 27 лет Сергей погиб. Это был удар для Золотухина. Он долго приходил в себя, а Тамара так и вовсе горевала до последнего.

Иван Золотухин

Младший сын Валерия Золотухина также с детства тяготел к искусству. Он и по сей день занимается в театральном центре «Премьера», которую организовал еще его отец. И нет, его не заставляют. Это решение абсолютно добровольное. На днях, приезжая на Алтай в рамках мероприятий в честь 80-летия со дня рождения Валерия Сергеевича Иван заявил, что хочет пойти по стопам отца и поступить в театральный.

Помимо этого Иван увлекается баскетболом, танцами, поет. Так что парень развит всесторонне. Его мама Ирина Линдт признается, что сын не только внешне очень похож на знаменитого отца, в нем присутствуют такие же черты характера.

- Очень не любит, когда на него кричат - абсолютно папина черта, чтобы дело закончилось миром и не было конфликта. И пока не обнимешь, он не успокоится, это пошло еще с детства, - рассказала Линдт в интервью на шоу «Судьба человека».

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