Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 29 июня 2021: темпы вакцинации от COVID-19 выросли в 9 раз

Сейчас прививаются более 321 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В сравнении с маем 2021 года года первичная вакцинация от коронавируса в Алтайском крае выросла в 9 раз. Об этом губернатору региона Виктору Томенко сообщил глава минздрава края Дмитрий Попов.

Прививающихся от COVID-19 все больше

– Количество людей, обращающихся за вакцинацией, многократно выросло. За прошлую неделю мы вакцинировали 31 292 человека, то есть ежесуточно примерно 4,5 тысячи человек. Количество поставивших первую прививку за неделю - 18 449 человек. По сравнению с маем текущего года первичная вакцинация возросла в 9 раз, почти в три раза - совокупная, – сказал министр здравоохранения Алтайского края

За прошлую неделю в край поступило 55,5 тыс. доз вакцины. За весь период регион получил 376,5 тысячи доз, более 321 тыс человек уже вакцинировано. Дмитрий Попов подчеркнул, что вакцина есть во всех муниципалитетах.

Нарастить темпы

Глава региона отметил, что что даже при 4,5 тысячи привитых в сутки выстраиваются очереди из желающих. В ближайшее время Алтайский край должен достигнуть показателей в 10-12 тысяч привитых в сутки. Это большая нагрузка на систему здравоохранения, с которой необходимо справиться. В пунктах вакцинации увеличат количество прививочных кабинетов.

– Мы рассчитывали наши мощности на возможность прививать до 15 тысяч человек в сутки, – добавил Дмитрий Попов.

Коронавирус в регионе

Общее число заболевших коронавирусом с начала пандемии превысило 54 тыс. человек.

– По состоянию на 28 июня находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1 678 человек. Кроме этого, 415 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях. Количество тяжелобольных – 356, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 138, – добавили в оперштабе.

Из общего числа заболевших 617 случаев – завозные, в том числе, 238 – из-за рубежа; 33178 случаев – по контакту с ранее заболевшими. Из 54059 заболевших: 13987 – у больных внебольничной пневмонией, 31977 – у заболевших ОРВИ, в 8095 случаях – бессимптомное течение.

По информации на 28 июня, в Алтайском крае прививается 321 247 человек, в том числе: 67 228 человек получили первую прививку; 254 019 человек полностью привиты (получили две прививки).

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