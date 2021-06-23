«Пальцы примерзали к металлу». В Барнауле установили новый памятный знак

В Барнауле установили новый памятный знак Фото: Олег УКЛАДОВ

22 июня в Барнауле, в сквере имени Кири Баева на площади Текстильщиков установили знак, посвященный эвакуированным на Алтай заводам. Автором памятника, который предложил создать краевой союз промышленников, стал известный скульптор, член Союза художников России Михаил Кульгачев.

По словам скульптора, для него было очень важно передать боль военного лихолетья, когда женщины, плачем проводив мужей на фронт, надевали спецовки и вставали к станкам. И стремительно взрослели дети. Бросив учебу и детские развлечения, подростки шли на заводы. И там ребятам подставляли деревянные ящики, потому что те еще не дотягивались до станка…

В Барнауле установили новый памятный знак Фото: Олег УКЛАДОВ

- Поэтому в памятнике запечатлены женщина и мальчик, вылитые в бронзе, в одежде не от Кутюр и не по размеру, - заметил Кульгачев.

Пришедшие на открытие стелы и ветераны труда, явно волновались. Один из них рассказал корреспонденту «КП», что его родственник, работавший в те годы, вспоминал, как мерзли руки, пальцы то и дело примерзали к металлу.

Первую военную продукцию в Барнауле на эвакуированных предприятиях выпускали в жуткие морозы под открытым небом. В цехах разводили костры для обогрева. И даже когда крыши были простроены, люди работали в сложнейших условиях. В исторической книге В. Гончарова, посвященной вкладу Алтайского края в победу, приводится, к примеру, такой жесткий факт: «Во время партийного рейда в марте 1944 года по цехам завода «Трансмаш» выяснилось, что часть рабочих завода проживают в цехах, не имея обуви для выхода с территории завода. Потребовалось 500 пар ботинок, их изготовили в заводских условиях…».

Напомним, что в годы войны на Алтай были эвакуированы более 100 предприятий, в том числе более 20 общесоюзного значения. В короткие сроки было организовано производство военной и другой важной для страны продукции.

В Барнауле установили новый памятный знак Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле установили новый памятный знак Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле установили новый памятный знак Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле установили новый памятный знак Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле установили новый памятный знак Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле установили новый памятный знак Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле установили новый памятный знак Фото: Олег УКЛАДОВ