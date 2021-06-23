Польза или вред: алтайские молочники рассказали об обязательной маркировке

Пока программа маркировки дает сбой Фото: Анна СЕМИНА

В России с 1 июня начали действовать требования к обязательной маркировке сыра и мороженного: теперь производители должны наносить на этикетки специальную информацию о товаре и отправлять ее в систему «Честный знак».

Казалось бы, все это правильно, потребитель должен иметь полную и достоверную информацию о том, что он приобретает и какого качества тот или иной продукт. Но вместе с тем возникают и сложности, пишет «Толк». По словам экспертов издания, алтайским компаниям на переоборудование придется потратить в общей сложности порядка 800 млн рублей, а еще более 100 миллионов ежегодно придется выкладывать за его обслуживание. Соответственно, если есть вложения, то они должны окупаться. А как иначе, если не за счет потребителя? Так кто в выигрыше и есть ли таковые?

По словам начальника управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александра Большакова, в регионе оборудование установили 100% производителей сыра и 85% мороженщиков. В «Честном знаке» также подтверждают, что программа маркировки заработала, при этом не акцентируют на том, что в первый же день система дала сбой и несколько часов отказывалась работать. На предприятиях образовался простой. А простой для завода – это убытки.

В сложившихся обстоятельствах пока относительно спокойно себя чувствуют те, кто продает крупные партии – головки сыра или, к примеру, большие куски масла.

- Помимо этого те, кто выпускает молоко и молочную продукцию сроком годности менее 40 суток. Для них маркировка заработает только через полгода, - пишет издание.

А вот, к примеру, у «Киприно», в эти дни из 11 линий по фасовке работают только четыре. Да и скорость выпуска тех сократили до 40 штук товара в минуту, при прежних 120. Таким образом, суточная производительность составляет всего 30-40% от полной загрузки. Теперь компании приходится пересматривать свои точки сбыта. Первыми идет сетевики, так как просрочка заявок грозит для предприятия штрафами.

Примерно такая же ситуация сложилась и на «Алтайхолоде». По словам генерального директора компании Михаила Туркина, от части ассортимента пришлось просто отказаться.

Если говорить о конкретных суммах, то одна метка на продукте (Дата Матрикс. – прим.ред.) стоит 65 копеек. За неполный месяц работы на том же Мамонтовском маслосырзаводе наклеили меток на 333 тысячи рублей. За год это будет около четырех миллионов. Сюда же стоит приплюсовать инвестиции компании в оборудование. Далее неизбежно последует содержание, обслуживание и ремонт. При этом сами представители молочного бизнеса не исключают, что со временем Дата Матрикс станет дороже.

По мнению гендиректор "Киприно" Дениса Зюзина на полное перевооружение отрасли уйдет до двух лет.

Стоит отметить, что главная цель «Честного знака» - это убрать из торговых точек фальсификат, но даже сами представители бизнес-сообщества уверены, что маркировка проблему не решил. В условиях современных технологий подделать Дата Матрикс не так уж сложно.