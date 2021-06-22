На Алтае 14-летняя девочка погибла от удара током в душе, который установил ее отец

Когда рядом вода и электроток - это чрезвычайно опасно. Фото: Олег УКЛАДОВ

Следственный комитет Алтайского края возбудил уголовное дело и назначил ряд экспертиз после трагедии на станции «Озерки» в Тальменском районе. 18 мая там от удара током в душевой кабинке погибла четырнадцатилетняя девочка.

- Для всего нашего села случившееся - шок, - услышала корреспондент «КП» от сотрудников местного сельсовета. - Семья очень положительная, воспитывали двух детей - 14 и 8 лет.

По словам Дарьи, родственницы погибшей, около десяти вечера 18 мая Настя пошла мыться в душ, который находился в бане. При этом включила рубильник, чтобы вода в водонагревателе стала горячей.

- Отец девочки, местный военнослужащий в прошлом году установил эту душевую кабинку с металлическим поддоном в бане. Внутри кабину отделал панелями, а за стеной установил электрический обогреватель емкостью 50 литров, - рассказал Дмитрий Долгих, руководитель следственного отдела ЗАТО Сибирский. - В семье пользовались этим душем до весны. А потом начались неприятности – хозяева заметили, что когда заходят в душевую кабинку голыми ногами, то пощипывает электротоком.

После этого, по словам Долгих, хозяин дома попытался установить провод заземления, но это не помогло.

- Тогда, как рассказывают свидетели, отец сказал семейству: « Если идете в душ, выдергивайте обогреватель из розетки, помылись - снова включили», - поделился подробностями следователь.

- Сама по себе Настя была рассеянная и чуть неуклюжая, от того и забыла выключить рубильник, - говорит родственница Дарья. - Ток прошелся по руке, к сердцу и вышел через живот. Мать заподозрила неладное, потому что девочки не было уже 20 минут. Зайдя в предбанник (там стоял тот злополучный душ) она увидела тело девочки, позвала отца, тот пытался ее спасти. Вызвали «скорую», медики тоже пытались помочь, но все оказалось напрасно.

В данный момент назначены экспертизы, которые должны установить точные причины трагедии.

- Судя по имеющимся фактам здесь налицо - грубые нарушения правил технической безопасности, - комментирует Константин Тинин, майор внутренней службы ГУ МЧС России по Алтайскому краю. – Во-первых, судя по «пощипываниям» в поддоне, было нарушение целостности оплетки провода. Во-вторых, нехватка заземления. Этот душ был смертельно опасным.

По словам эксперта, всё, что касается водонагревательных приборов (будь то в бане или ванной) должно делаться строго с соблюдением инструкций, и лучше если это будут делать грамотные специалисты.

- Когда рядом вода и электроток - это чрезвычайно опасно, - подчеркнул Тинин.