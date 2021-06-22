В чем сила пантов алтайского марала

Маралы Фото: Олег УКЛАДОВ

За более чем сто лет разведения оленей и маралов на Алтае наши животноводы накопили уникальный опыт и знания, став крупнейшим производителем продукции на основе пантового сырья. Его оздоровительный потенциал проверен на практике и популярен во всем мире. Один из лидеров отрасли - «Опытная станция «Новоталицкое» филиал ФГБНУ «ФАНЦА» из Чарышского района - племенной завод по разведению маралов алтае-саянской породы и новоалтайской породы лошадей.

Дифференцированный подход

Чарышский горный воздух, трудолюбие местных жителей, большая площадь пастбищ вот уже не одно десятилетие способствуют активному разведению маралов. Все это позволяет сотрудникам «Новоталицкого» получать продукт высочайшего качества, который ценится далеко за пределами России. Маралы живут в условиях, максимально приближенных к естественным. Поголовье составляет 4200 голов в трех маральниках. Самый крупный - Покровский, площадью 4000 га. Парки для выпаса огорожены сеткой.

Летом маралы питаются подножным кормом, зимой их приходится подкармливать. В основе рациона - сено, овес, ячмень, силос, сенаж. Благодаря наличию собственных сельхозугодий, пашни и сенокосам, животные полностью обеспечены своей кормовой базой. Повышению показателей помогает грамотный научный подход: своевременное прививание от различных болезней, разработка схем кормления и племенная селекция. Основные покупатели пантов - Южная Корея.

Хотя ставку здесь сделали на мараловодство, часть ресурсов сконцентрирована на другие направления животноводства: 1200 голов КРС, из которых 500 - фуражные коровы симментальской породы, табунное коневодство - 1500 голов специально выведенной в хозяйстве новоалтайской породы.

«Для такого большого хозяйства нужен современный парк машин и развитая инфраструктура, - рассказал директор «Новоталицкого» Роман Иконников. - Только в 2020 году построен новый станок для рогачей, приобретены косилки, тракторы, автомобили повышенной проходимости, пресс-подборщик, комбайн. Ежегодно проводится ремонт парковой изгороди».

Уникальная природа и люди

Труд мараловодов требует не только наличия определенных знаний и навыков, но и душевного подхода к каждому животному. В «Новоталицком» работают 240 человек. Алтайский марал своенравный, и правильное его разведение требует большого терпения. Закономерно, что люди, пришедшие работать сюда, остаются надолго. Под руководством опытных специалистов растут показатели поголовья, надоев, привесов и полученной пантовой продукции.

Продолжительность жизни марала примерно 15 лет, максимальной продуктивности они достигают к семи-девяти годам. В этом возрасте панты вырастают до наибольшего размера. Растут они с огромной скоростью: по 5 - 7 см в сутки. К концу мая - началу июня, достигнув максимального оптимального размера, их срезают и консервируют, а оставшиеся пеньки (коронки) в начале весны маралы сбрасывают, и начинается рост нового панта. Задача мараловодов - отследить момент, когда рога уже выросли, но еще не начали костенеть - ценностью обладают только неокостеневшие панты. Еще один фактор - правильное питание. Рацион у рогачей, маралух и молодых маралят разный. К каждому животному нужен индивидуальный подход..

Не забывают здесь и о социальной ответственности. Организация давно стала градообразующей для села Сентелек. Содействие в организации праздников, ремонт сельской инфраструктуры, помощь образовательным и культурным учреждениям - вот лишь малый перечень статей социально ответственного бизнеса компании.

Кстати

По содержанию полезных веществ панты алтайского марала не имеют себе равных. Благодаря обитанию в первозданной, нетронутой человеком природе и потреблению в пищу большого количества уникальных растений, произрастающих только в Чарышском районе, в пантах накапливается уникальный комплекс биологически активных компонентов.