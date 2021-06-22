В Новых Зорях появится современный спорткомплекс с ледовой ареной

В нем будут организованы различные секции Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

В алтайской глубинке возрождается спорт. Приятная новость на этот раз пришла из поселка Новые Зори Павловского района. В ближайшем будущем здесь появится современный спортивный комплекс с ледовой ареной. В нем будут организованы секции по боксу, гимнастике, восточным единоборствам, хоккею и даже фигурному катанию (да-да, порой даже в городах его нет, а в Новых Зорях будет!). Планируется, что заниматься в новом спорткомплексе будут дети со всей районной округи – из поселков Черемное, Комсомольский, Шахи, Лесной и Новый.

Мечты сбываются

Новый спортивный объект обойдется примерно в 300 млн. рублей. Планируется, что построят его уже через два года. Располагаться комплекс будет возле предприятия «Диво Алтая». Собственно говоря, его основатель Владимир Попов и является инициатором и инвестором нового проекта. Будучи также депутатом АКЗС, он уже давно говорил о том, что мечтает, чтобы молодежь оставалась в селе (он, кстати, сам здесь вырос и живет!) и имела возможность заниматься спортом в достойных условиях. И вот сейчас появилась финансовая возможность реализовать данный проект.

Располагаться комплекс будет возле предприятия «Диво Алтая» Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

- Пришло время, когда необходимо вкладывать в подрастающее поколение, иначе, через несколько лет сёла совсем опустеют и нам придется закрывать свои предприятия, так как на них некому будет трудиться. Не секрет, что удаленные деревни уже «вымирают». Молодежь уезжает в город, райцентр, так как хочет дать своим детям возможность полноценно развеиваться, в том числе заниматься спортом. Об этом должны всерьез задуматься не только власть, но и бизнес. Я обращался в районную администрацию с идей строительства комплекса, но заинтересованности не увидел. Вероятно, их устраивает, так как есть сейчас. Справимся собственными силами, но если подключится край, от помощи не откажемся, - говорит Владимир Попов.

В настоящее время идет разработка проекта спортивного комплекса и ведутся переговоры с выдающимися спортсменами по хоккею и фигурному катанию из других регионов России, которые могли бы возглавить будущие секции. Привлекать их будут квартирами и достойной зарплатой.

- Не секрет, что сельские территории испытывают не только дефицит в спортивных объектах, есть и сложности в кадровом потенциале. Да у нас есть талантливые тренера по восточным единоборствам, боксу, но вот, что касается таких видов спорта, как хоккей и фигурное катание, то с этим сложнее. А хочется все сделать по высшему разряду. Поэтому ведем переговоры с молодыми специалистами из других регионов, и уже есть предварительная договоренность, - пояснил депутат АКЗС.

Нужно повышать уровень

В сельских населенных пунктах нет достойной спортивной инфраструктуры. А вот перспективных молодых спортсменов - хоть отбавляй! По словам методиста по спорту Виктора Черникова, команды по футболу и волейболу из поселка Новые Зори постоянно занимают призовые места на межрайонных олимпиадах. Появление современной площадки для тренировок позволило бы их вывести еще на более высокий уровень.

Заниматься в новом спорткомплексе будут дети со всей районной округи. Фото: «Диво Алтая»

- К сожалению, после ремонта кровли у нас не работает спортивный зал, да и здание уже довольно старое. Очень хотелось бы иметь современную инфраструктуру, чтобы у местных ребят, появились новые перспективы, ведь они не хуже городских и должны иметь равные условия. С Владимиром Поповым мы земляки, я его хорошо знаю. И если он взялся за этот проект, то обязательно сделает, - говорит Черников.

- Это мой долг, который я обязательно исполню. И если через десять лет мы увидим на экране телевизора хоть одного чемпиона, воспитанного на этой площадке, то значит, все было сделано не зря, - добавил Владимир Попов.

Рад и стар и млад

Сейчас местная молодежь проводит время, «тусуясь» на улице. А ведь могли бы проводить летние каникулы с пользой.

- Я помню, как сам в детстве занимался хоккеем и очень хочется дать нашим парням возможность реализовать потенциал в этом виде спорта, который учит выдержке, смелости, командной игре. Также у нас много желающих выразить себя в фигурном катании, - говорит Владимир Попов.

Основатель предприятия «Диво Алтая» Владимир Попов Фото: Илья КЛИМЕНТЬЕВ

Пожалуй, больше всех хорошей новости про строительство спорткомплекса радуются дети и их родители. Вскоре у них будут достойные условия для занятий. Сейчас в Новых Зорях есть несколько секций, но их выбор очень невелик, да и условия тренировок оставляют желать лучшего.

- Мы переехали сюда из Славгорода, где старший сын занимался хоккеем. Очень хотелось бы, чтобы и здесь он продолжил заниматься этим видом спорта профессионально, но пока такой возможности нет, - говорит местная жительница Галина. - Да и младшего сына, хотелось бы записать в секцию, например, на карате. Печально видеть, как местная детвора без дела «тусуется» в центре поселка. Спортивный комплекс с профессиональными тренерами для многих из них станет настоящим спасением.

Впрочем, это мнение трудно не разделить. Соседка Галины – Елена, у которой двое сыновей (2 года и 18 лет) также считает, что поселку жизненно необходим достойный спортивный объект:

- Старший сын у меня занимался волейболом, а вот младшего мне бы хотелось отдать в единоборства. Он у нас шустрый, да и нужно научить мальчика постоять за себя. Было бы здорово, если здесь у нас построят современный спортивный комплекс!

Кстати, председатель совета ветеранов поселка Новые Зори Галина Маркова добавила, что пенсионеры тоже не отказались бы от возможности заниматься спортом. И передала депутату Владимиру Попову свое пожелание:

- Хотелось бы еще бассейн, но просто - пожелание. А еще у нас мечта - организовать тропу здоровья в сосновом бору, установить там беседки, организовать места отдыха.