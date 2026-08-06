Садизм за закрытыми дверьми. Семейный изверг предстанет перед судом

Домашнее насилие происходило за закрытыми дверьми Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Камня-на-Оби предстанет перед судом по обвинению в истязании жены и троих детей. По данным следствия, 55-летний мужчина несколько лет систематически избивал свое семейство: 42-летнюю жену, двух сыновей и дочку.

Мужчина перебивался временными заработками, жена нигде не работала, была домохозяйкой.

По материалам обвинения, поводом для ярости главы абьюзера мог стать любой незначительный проступок: не вовремя и не качественно выполненная работа, неосторожное слово. Обвиняемый срывался на жену и детей и без повода, вымещая на них злобу, будучи не в настроении. Все эти годы семья жила в постоянном страхе. В разъяренном виде глава семьи мог бить кулаками и ногами, схватить при этом черенок лопаты, нож, плетку, лом.

Дети вздрагивали, когда он просто подходил к ним близко. Бывали случаи, когда женщина с детьми выбегала среди ночи на улицу, а потом возвращалась обратно. При этом боялась обращаться в полицию и что-либо вообще говорить на тему домашнего насилия.

Изредка бывали моменты, когда муж-абьюзер казался наидобрейшим, любящим отцом, каялся и в тот момент женщине верилось, что насилия больше не будет. Но это были ложные надежды. В апреле этого года избитая в очередной раз женщина, взяв детей, уехала из дома в другой город, поселившись на два месяца в социально-реабилитационном центре.

«После возбуждения уголовного дела обвиняемый был заключен под стражу. В ходе предварительного следствия собраны достаточные доказательства его причастности к инкриминируемым деяниям, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», - сообщает пресс-служба СК региона.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, г, д» ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и иными насильственными действиями, совершенное в отношении двух и более лиц, в отношении заведомо несовершеннолетних, заведомо для виновного находящихся в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного, с особой жестокостью, издевательством и мучениями для потерпевшего) и ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним).

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