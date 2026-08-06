«Как сюжет блокбастера». На Алтае морпех после удара молнии полз километр с одной рабочей рукой и отстреливался от медведя

Министр здравоохранения навестил бойца в больнице. Фото: соцсети Дмитрия Хубезова

Помните фильм «Выживший»? Забудьте… Жизнь уже написала сценарий лучше. В Республике Алтай морпех мог погибнуть несколько раз за один день, но смог сам выбраться к людям и сейчас проходит лечение. Подробнее – в материале «КП»-Барнаул».

Об этой истории на своей странице в соцсетях рассказал министр здравоохранения Республики Алтай Дмитрий Хубезов.

«История спасения одного парня звучит невероятно — как сюжет блокбастера. Когда я её услышал, то не поверил, пока сам не поговорил с героем. Но всё это чистая правда», - написал министр.

История эта про морпеха, который приехал домой на Алтай, в отпуск. Двое его братьев, тоже бойцы СВО, отдали свои жизни в боях.

Во время отпуска мужчина выехал верхом на лошади. В какой-то момент он заметил, что за ним гонится медведь! Погода тоже добавляла антуража – тучи, гром и молнии. Морпех подъехал на лошади к дереву, чтобы привязать ее, а потом «разобраться» с медведем. И именно в этот момент в дерево бьёт молния. Ствол – в щепки, лошадь мертва и упала прямо на ногу мужчине.

«Самому бойцу молния ударила в затылок и шею. Загорелись шапка и воротник куртки. По его словам, мгновенно парализовало всё тело — двигалась одна рука, да и то еле еле. Но даже с одной рукой наш боец непобедим и сражается до конца! Он сумел с одной рукой освободиться от придавившей ногу лошади, прополз больше километра до дороги, где его подобрали люди и отвезли в ближайшую больницу», - написал Дмитрий Хубезов.

Травмы, которые получил морпех. Фото: соцсети Дмитрия Хубезова

Пока мужчина полз к дороге он смог перезаряжать ружьё и выстрелами отгонять разъяренного медведя. После разряда молнии и стресса сердце у морпеха отказывалось работать и приходилось «делать массаж сердца самому».

«Сегодня наш герой находится в больнице: он не только получает лечение, но и стал легендой среди медиков. История просто невероятная. Невероятно сильный человек», - сказал министр.

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