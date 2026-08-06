Скрутил медный провод с алюминиевым. Отца будут судить за гибель сына, снохи и двух малышей на пожаре

Неправильное соединение проводов привело к большой трагедии Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Камне-на-Оби предстанет перед судом житель Новосибирской области. 44- летнего мужчину обвиняют в причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, в июне 2025 года мужчина приехал в гости к семье сына в Камень-на-Оби. Зная, что отец имел познания в монтаже электрооборудования, сын попросил его установить наружное электроосвещение дома. И он выполнил просьбу.

А через несколько месяцев Камень-на-Оби потрясла трагедия. В два часа ночи 31 января дом, где жила семья сына обвиняемого, объял пожар. На момент прибытия первых подразделений МЧС России открытым огнем была охвачена крыша строения. Из горящего здания пожарными были эвакуированы четыре человека: двое взрослых и двое детей в возрасте пяти лет и восьми месяцев в тяжелейшем состоянии. Все четверо скончались, не приходя в сознание в реанимационной палате.

По данному факту Каменским межрайонным следственным отделом было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Первой вероятной причиной возгорания предварительно называлась неправильная эксплуатация печного оборудования. Однако в процессе следствия и экспертиз выяснилось, что в распределительной коробке была опасная скрутка медного и алюминиевого проводов. Выяснилось также, что скрутил провода отец, приехавший из Новосибирской области, проводя в июне наружное освещение.

«Скрутка меди и алюминия запрещена. Из-за разности металлов происходит нагрев, разрушается изоляция и летят искры», - поясняют эксперты.

«Последствиями такого соединения стало возникновение большого переходного сопротивления, локального нагрева, разрушения изоляции и пожара», - сообщает пресс- служба СК региона.

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