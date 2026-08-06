65 лет полёту Титова в космос. Мог ли второй космонавт планеты отправиться на орбиту еще раз

Герман Титов в скафандре. Фото: архив Центра подготовки космонавтов / Роскосмос

Сегодня, 6 июня отмечается 65-летие полёта Германа Титова в космос. Он стал вторым человеком на орбите Земли после Юрия Гагарина, но его полет длился значительно дольше первопроходца – более 25 часов. За это время он сделал 17 витков вокруг нашей планеты. После возвращения Титов продолжал работать в космической программе. А вот мог ли он еще раз отправиться в полёт? Подробнее – в нашем материале.

Длительный полёт

Герман Титов родился в алтайской деревне, освоил профессию лётчика, попал в космическую программу, стал дублером Юрия Гагарина и отправился в космос вторым.

Именно 6 августа 1961 года, ровно 65 лет назад, с космодрома Байконур взлетела ракета со вторым космонавтом планеты на борту. Задача звучит для нас сегодняшних просто: подтвердить возможность длительного пребывания человека на орбите. Но в то время это был новый неизведанный шаг вперед.

«Первые впечатления о невесомости. Когда произошло отделение, мне показалось, что меня подвесили за ноги вниз головой. В 11.27 я включил широковещательный приемник и сразу поймал «Марш энтузиастов» нашей московской станции. Слышимость была удовлетворительной. А через минуту буквально Левитан передавал сообщение ТАСС, и я его услышал», - говорил Титов о своих первых впечатлениях на орбите на заседании госкомиссии.

В полет с собой Титов брал аппаратуру для съемки. Благодаря этому сейчас хранятся кадры, снятые им на орбите.

Продлился полет Германа Титова 25 часов и 18 минут. По сравнению с полетом Гагарина (108 минут), это был огромный шаг вперед. 7 августа космонавт планеты №2 вернулся на Землю.

Чествование первых космонавтов планеты. Фото: архив Центра подготовки космонавтов / Роскосмос

Мог ли Титов полететь в космос второй раз?

Первым космонавтом, побывавшим в космосе дважды, стал Алексей Леонов. После полета в 1965 году, он отправлялся на орбиту в 1975 году. Мог ли на его месте оказаться Герман Титов? Такой вопрос периодически появляется у тех, кто интересуется космонавтикой.

Теоретически это было возможно. Герман Титов продолжал работать в первом отряде космонавтов, был летчиком-испытателем, осваивал космический корабль «Спираль» (многоразовый аппарат, совмещающий возможности самолета и космического корабля, прототип «Бурана»), принимал участие в испытаниях и накапливал свой лётный стаж на новых типах самолетов - самолетов МиГ 21 и Су-7 (всех модификаций), Су-9, Су-11, Як-28, ЯК-25 РВ и других.

Но, как предполагают многие, трагическая гибель Юрия Гагарина при испытаниях нового самолета закрыла возможность второго полета для Титова. Слишком велико было его значение, как живого символа начала космической эры, а полеты на первых ракетах оставались все же делом рискованным. Поэтому жизнью Титовым после случившегося ЧП не стали рисковать. Со временем Герман Степанович сосредоточился на важных правительственных проектах, что делало его незаменимым на своем посту.

Герман Титов за работой. Фото: архив Центра подготовки космонавтов / Роскосмос

Наследие

В 1970 году Герман Титов завершил службу в отряде космонавтов и поступил на дневное отделение Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени К.Е. Ворошилова. Он окончил академию с отличием, получив квалификацию «офицер с высшим военным образованием», и продолжил работу в космической сфере.

С 1972 по 1973 годы он занимал должность заместителя начальника 153-го Центра по управлению космическими аппаратами военного назначения. В 1979 году Герман Титов стал первым заместителем начальника Главного управления космических средств Министерства обороны СССР по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам.

Исследования Титова очень сильно повлияли на появление суперпроекта «Буран». Один из последних подобных в истории СССР. Этот космический аппарат был способен отправиться на орбиту и вернуться назад, совершив посадку, как самолет на аэродроме.

А еще именно благодаря инициативе Титова в Алтайском крае был построен Оптико-лазерный центр, откуда ведется наблюдение за искусственными спутниками Земли. Кроме этого, Герман Титов участвовал в создании навигационных космических аппаратов «Ураган», которые впоследствии стали элементами глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС. Так и выходит, что наследие Титова живо и используется до сих пор.

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