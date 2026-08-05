Родные жертв барнаульского маньяка из СМИ узнали о его желании пойти на СВО

Серийник приговорен к 25 годам заключения Фото: Прокуратура Алтайского края.

В СМИ появилась информация о том, что барнаульский маньяк Виталйи Манишин, убивший 11 девушек и женщин, попросился на СВО, написав ходатайство к руководству тюрьмы.

Как сообщил в разговоре с «КП» - Барнаул» брат одной из жертв Юлии Техтиековой, о желании Манишина он тоже узнал из СМИ.

«Официально нам об этом никто не сообщал», - сказал Антон Техтиеков.

Ни подтвердить, ни опровергнуть информацию он не может.

Напомним, что Манишин отбывает срок в Енисейской тюрьме в Красноярском крае. 1 октября 2025 года его приговорили к 25 годам лишения свободы. Первые семь лет серийник должен провести в тюрьме, а оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Убийства Виталий Манишин, бывший чиновник районной администрации, совершал в период с 1989 по 2000 год. Большинство преступлений было в отношении абитуриенток алтайского политеха (за что серийника прозвали «политеховским маньяком») — мужчина убеждал их в том, что он может помочь с поступлением, после чего увозил в безлюдное место, где насиловал и убивал.

По горячим следам найти душегуба не удалось, однако на его след получилось выйти в рамках работы по раскрытию преступлений прошлых лет. Его поймали только в 2023-м году.

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