«Молча ушла под воду». Что с девочкой, которая впала в кому после купания в пруду

Девочка находится в реанимационной палате Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восьмилетняя девочка, которая впала в кому после купания в славгородском пруду, находится в реанимационной палате в Барнауле.

«Ребенка доставили реанимационной бригадой в Алтайский краевой центр охраны материнства и детства. В данный момент пациентка находится в реанимации, в коме, в тяжелом состоянии, проводятся все необходимые лечебные мероприятия», - прокомментировали «КП-Барнаул» в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Напомним, 2 августа в Славгороде многодетная семья отдыхала у необорудованного для купания пруда. В какой-то момент восьмилетняя девочка молча ушла под воду. Ребенка достали через несколько минут, пытались оказать первую помощь, вызвали медиков. Девочка задышала, но не пришла в сознание.

Славгородским межрегиональным следственным отделом по факту ЧП проводится доследственная проверка по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Прокуратурой организована проверка причин и условий произошедшего. Ход принятия процессуальных решений поставлен на контроль.

Напомним, что предыдущая неделя пополнила трагический список утонувших на водоемах.1 августа в Поспелихинском районе утонул 17-летний юноша, переплывавший реку Вавилон. В тот же день на озере в Новичихинском районе утонул ещё один 17-летний парень. По обоим фактам Шипуновским межрайонным следственным отделом возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

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