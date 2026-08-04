Не дождь, а ливень. Не ветер, а ураган. Не жара, а адское пекло. На Алтай снова пришла аномальная погода

Погодные аномалии на Алтае пугают даже синоптиков Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Третий месяц лета в Алтайском крае начался с жары 30 плюс. В регионе вновь действует штормовое предупреждение. До 5 августа, по прогнозам синоптиков, местами ожидается аномально жаркая погода с температурой до +34 градусов. При этом с 3 по 6 августа метеорологи прогнозируют еще и сильные дожди, грозы, ливни, град и шквалистый ветер до 25 м/с. То есть жара грозит быть с влажностью, а это, по словам врачей, еще более опасная погода для здоровья

Остается надеяться, что после 5 августа жителей и гостей Алтая может ждать короткая передышка от адского пекла и духоты. Согласитесь, от нескончаемой погодной парилки на Алтае многие утомились и устали. По словам синоптика Натальи Кобяковой, за 36 лет ее работы в Алтайском гидрометцентре, такого длительного жаркого периода с начала июня и до двадцатых чисел июля, она не припомнит.

«Более полутора месяцев у нас летом 2026 года аномальная погода держалась, - комментирует «КП» - Барнаул» эксперт. - В предыдущие годы иногда были по две недели жаркие дни. Но чтобы так долго, не припомню. Конечно, люди от такой жары устали».

Ведущий специалист Алтайского гидрометцентра добавила, что подобные аномалии еще предстоит проанализировать.

«Ни для кого не секрет, что климат на земле меняется, температура повышается, и это значит, что больше энергии появляется в атмосфере, интенсивнее проявляются все погодные явления, - поясняет эксперт. - То есть, сейчас мы наблюдаем погодные зашкаливания - это не дождь, а ливень, не ветер, а ураган, не жара, а невыносимое пекло».

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