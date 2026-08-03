Вырваться из «пузыря комфорта». Алтайский психотерапевт - об очередном тренде зумеров

Молодежь возвращается к «привычкам бабушек» - писать письма ручкой Фото: Марина КОЧНЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Новая мода зумеров – фрикшнмаксинг, или усложнение быта. Усложнение проявляется даже в названии тренда, который и выговорить-то сложно. Озвучила его впервые некая Кэтрин Джезер-Мортон, подразумевая максимальный выход из «пузыря комфорта». Поколение Z намеренно отказывается от новомодных устройств, возвращаясь к «привычкам бабушек» - писать ручкой, читать бумажную книгу, варить кофе в турке. Некоторые и такси не заказывают, добираются пешком, кто-то меняет айфон на кнопочный телефон, а самые радикальные экспериментаторы пробуют пожить вообще без телефонов.

«На мой взгляд, в этом тренде есть рациональное зерно, но важно не впадать в крайности», – комментирует алтайский психотерапевт Евгений Зверев.

«Мозгу нужны тренировки»

«За последние годы технологии действительно сделали нашу жизнь намного удобнее. Мы практически перестали сталкиваться с бытовыми трудностями: не нужно запоминать дорогу, ждать, скучать, искать информацию самостоятельно. Любой вопрос можно решить за несколько секунд, в том числе с помощью искусственного интеллекта», - размышляет психотерапевт.

Проблема, по словам доктора, не в технологиях.

«Проблема возникает тогда, когда мы полностью теряем навык переносить даже минимальный дискомфорт. В психологии есть понятие толерантности к фрустрации или дискомфорту, - объясняет специалист. - Это способность выдерживать скуку, неопределенность, ожидание, умственное напряжение, не пытаясь немедленно избавиться от этих ощущений. Именно этот навык связан с самоконтролем, достижением долгосрочных целей и психологической устойчивостью».

Поэтому идея сознательно оставить в жизни немного «трения», по мнению психотерапевта, выглядит вполне разумной.

«Иногда действительно полезнее пройтись пешком, самостоятельно спланировать маршрут, написать несколько страниц от руки или решить задачу без подсказки нейросети. Не потому, что технологии вредны, а потому, что мозгу тоже нужны тренировки», - подчеркнул эксперт.

Важен баланс

«При этом я бы не поддержал радикальную позицию, которая иногда прослеживается в подобных трендах, - добавил психотерапевт. - Нет никакого смысла сознательно усложнять себе жизнь ради самого усложнения. Если навигатор помогает быстрее добраться до пациента, а искусственный интеллект экономит час рутинной работы, отказываться от этого только ради идеи — сомнительное решение».

То же, по мнению спикера, касается ChatGPT и ему подобных.

«Меня, скорее, настораживает не сам факт использования ИИ, а ситуация, когда человек перестает самостоятельно анализировать информацию и любое бытовое решение перекладывает на алгоритм, - комментирует Евгений Зверев. - Если нейросеть становится заменой собственному мышлению, это действительно может привести к снижению когнитивной активности. Но если она помогает быстрее обработать информацию, структурировать знания или автоматизировать рутинные задачи, то это уже инструмент, а не проблема. Поэтому, как и во многих вопросах психического здоровья, оптимальным выглядит принцип баланса. Использовать технологии там, где они действительно делают жизнь лучше, но не отказываться от действий, которые поддерживают внимание, память, способность концентрироваться и переносить дискомфорт. Скорее всего, именно этот баланс и будет одним из важных навыков человека ближайших десятилетий».

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