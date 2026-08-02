«Господа и дамы собираются, танцуют». Как известный немецкий ученый 200 лет назад был ошеломлен Барнаулом

Демидовский столп был заложен в 1825 году по инициативе Петра Фролова Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году исполнилось 200 лет, как известный ученый 19 века Карл Христиан Фридрих Ледебур отправился в экспедицию на Алтай и Восточный Казахстан.

«Не ожидал встретить в глуши такую аккуратность»

«Первой остановкой уникальной экспедиции в 1826 году был Барнаул. Ученый был весьма удивлен удобствами города, гостеприимным приёмом и всем его обликом», – сообщается на официальном сайте краевой столицы.

200 лет назад Барнаул, который сегодня является столицей аграрного края, был мощным центром металлургии, науки и культуры Сибири. Вокруг сереброплавильного завода кипела яркая жизнь. В городе в ту пору имелись каменные церкви, аптека, уже три года как открыл двери первый в Сибири краеведческий музей. Имелись также Горное училище, библиотека.

В своих дневниках и письмах очарованный путешественник восхищается и личностью губернатора Петра Фролова и его гостеприимством.

«В Барнаул мы прибыли ясным солнечным днём и были немало порадованы приветливым видом города. Нам дали просторную квартиру, которая по милости начальника Колыванских металлургических заводов и томского гражданского губернатора господина Фролова была заранее подготовлена: нас уже поджидали», - рассказывал путешественник.

«Квартира оказалась замечательной. Это меня поразило, - добавляет щепетильный немец. - Разделяя ходячие предрассудки, я не ожидал встретить в сибирской глуши такую аккуратность, хотя я уже хорошо был осведомлен о том, что в Европе, как правило, имеется совершенно неправильное представление о Сибири».

«Более просвещенного города не встречал нигде»

Первое радостное впечатление не обмануло путешественника, и его влюбленность в город горных инженеров только усиливалась в следующие дни и месяцы

Из записок: «Господа и дамы собираются, танцуют. Любители карточной игры составляют себе партии, иногда ставятся концерты. Есть небольшой любительский театр. Чтобы организовать оркестр, господин Фролов велел учиться музыке музыкантам горного батальона, и даже хор, высокие партии в котором ведут мальчики, представляет иногда что-нибудь оригинальное».

В Барнауле Карл Христиан провёл 3 месяца, наблюдая за климатом, погодой, уровнем воды и уровнем загрязнённости воздуха.

Книга его потом выйдет уже в Германии. И Ледебур напишет, что более просвещенного северного города он не встречал нигде, даже в Европе.

«Он называл Барнаул «северным» из-за европейской цивилизованности далекого сибирского города, - объясняют краеведы. - Его очень удивила столичная архитектура и планировка в Сибири: улицы города, регулярная застройка и возведение монументальных зданий (например, Демидовская площадь)».

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