«Говорят, в катакомбах видели мутантов». Как в Барнауле «появилось» метро

Подземный переход в районе Нагорного парка оформили в виде входа на станцию метро Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Исполнился год, как подземный переход в районе Нагорного парка оформили в виде входа на станцию метро «Парковая». Тема легендарного барнаульского метрополитена этим летом вновь стала обсуждаемой в сети. Интерес подогревали, в частности, очереди на заправках.

«В метрополитене стало более многолюдно, во-первых, там дешевле (семь рублей билет), во-вторых прохладнее, чем наверху в жару (кондиционеры починили). И проблем с бензином нет», - иронизировали в сети.

Напомним, что шутка, придуманная 18 лет назад блогером Данилом Чуриловым, давно стала одной из главных легенд Барнаула. В книге о мифах города от Владимира Токмакова и Александра Карпова, изданной в прошлом году, торжественно излагается «официальная биография» барнаульского метрополитена. Начинается она якобы с 1972 года, когда столицу Алтайского края посетил Леонид Ильич Брежнев в ознаменование рекордного урожая зерновых:

«Вернувшись в Москву, на заседании Политбюро генсек сказал: «Вы знаете, поездил я по стране — везде просьбы, просьбы, и только на Алтае — широкий государственный подход. Руководство края смотрит в будущее и думает о завтрашнем дне. Его надо поддержать». Так было принято решение на уровне ЦК, которое поручило Совмину СССР и РСФСР рассмотреть вопрос о создании в Барнауле метрополитена, для поощрения тружеников села и города».

Потом якобы разработали агломерацию, объединяющую несколько районов в один краевой мегаполис. Вся система была выстроена так, что, если ты её нарушишь, город обвалится, уйдёт под землю. А когда начали копать – наткнулись на древние катакомбы. Прямо под старым центром.

«Говорят, в катакомбах видели странных существ, типа, мутантов, – рассказывает журналист и писатель Владимир Токмаков. - Есть легенда, что в Барнауле, в районе Научного городка был строго засекреченный научно-исследовательский институт НКВД. Открыли его специально в глубине страны, подальше от западной границы. Проводились опыты по созданию существ со сверхспособностями на случай войны. Говорят, в экспериментах участвовали добровольцы, которых скрещивали с различными животными. По одной из легенд так был создан Человек-змея - невероятной силы и размеров, практически неуязвимый и неубиваемый. Он сбежал из лаборатории и жил в катакомбах под Барнаулом. Когда рабочие наткнулись на человеческие скелеты, по приказу властей эти шахты под городом завалили».

Сейчас в схеме мифического метрополитена на семи линиях аж 37 станций. Главная ветка сплошной прямой линией тянется от Речного вокзала через площадь Советов и Новый рынок вплоть до проспекта Космонавтов. Судя по легенде, в этом году исполняется 20 лет, как возобновились работы по прокладке новых тоннелей. Первой из современных станций стала «Восточная» на Октябрьской линии. А в 2009 году открыты три станции новой Власихинской линии — «Силикатная», «Балтийская» и «Малаховская 2», написано в книге «Мифы и легенды Барнаула».

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