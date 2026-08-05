И 25 часов над Землей. Как на Алтае отметят юбилей полета Германа Титова в космос

6 августа космический музей посетит внук Германа Титова Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

6 августа исполнится 65 лет полета Германа Титова к звездам. По этому случаю на Алтае 3 августа стартовала Космическая неделя.

В сам памятный день 6 августа в Полковниково, на малую родину деда приедет внук Андрей Титов, а также почетный гость - летчик-космонавт, Герой РФ Сергей Авдеев. В мемориальном музее в полдень откроется выставка «Восток-2», где будут представлены уникальные снимки, которые сделал Титов во время полета. Напомним, космонавт №2 провел на орбите 25 часов 11 минут, сделав за это время 17 витков вокруг Земли.

В честь юбилейного полета на улице запустят к небу модели ракет. Зрелище эффектное и очень нравится детям.

В барнаульском планетарии в тот же день, в 10 утра откроется экспозиция архивных фото о первом космонавте Сибири.

На следующий день, 7 августа гостей в космическом селе Полковниково ждет вечерняя праздничная программа «25 часов над Землей».

Завершится Космическая неделя детскими соревнованиями по быстрым шахматам «Семнадцать космических зорь, которые также пройдут на малой Родине легендарного космонавта.. Юных спортсменов ждет также товарищеский турнир по волейболу на Кубок Г.С. Титова.

Все дни космической недели в Полковниково работает мобильный планетарий, музейные гостиные и инженерные мастер-классы. Для гостей подготовлены викторины, игровые программы и тематические фотозоны. В «Космическом кинозале» проходят показы мультфильмов и художественных фильмов о космосе.

Читайте также

«Мы дружили, ходили в баню, с ним легко было найти общий язык»

Родные и коллеги поделились воспоминаниями о Германе Титове (подробнее)