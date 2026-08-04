Кто виноват? Подросток получила тяжелые травмы, скрываясь от полиции на квадроцикле

В отношении отца несовершеннолетней возбуждено уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Алтае возбуждено уголовное дело после ЧП с 15-летней девочкой. Подросток получила серьезные травмы, пытаясь скрыться от сотрудников ДПС на квадроцикле. Обвинение предъявлено ее отцу. Родители в свою очередь винят сотрудников ДПС. Родственники пострадавшей считают, что «преследование несовершеннолетнего было несоразмерным сложившейся ситуации», что ребенка загнали к обрыву. Подробности в материале «КП- Барнаул».

Очень серьезные травмы

ЧП произошло 24 мая. Девочка каталась на квадроцикле по сельской улице, когда ее заметили сотрудники ДПС. Через несколько минут подросток на скорости угоняла от полиции на квадроцикле. Сирены слышала вся округа», -рассказала в сети одна из односельчанок.

Со слов родственников, девочка взяла квадроцикл у отца, когда тот был в отъезде. Увидев ДПС, она испугалась и попыталась скрыться: заехала в тупиковую улицу, заканчивающуюся обрывом, и перевернулась. В результате пострадавшая была доставлена в больницу с серьезными травмами внутренних органов. По информации семьи, врачам пришлось удалить ей селезенку и часть поджелудочной железы. Теперь со слов родни, ребенку грозит инвалидность.

Рассказывая об этой истории в сообществе «Инцидент Барнаул», родственники девочки заявили, что «преследование несовершеннолетнего было несоразмерным сложившейся ситуации» и они обращались по этому поводу с жалобой в прокуратуру, но безрезультатно.

Не первый случай

По официальной версии полицейских, 24 мая сотрудники ДПС заметили квадроцикл, который ехал на высокой скорости по дороге. Водитель несколько раз проигнорировал законные требования полицейских остановиться. После этого, двигаясь по тупиковой улице, съехал с дороги влево, не справился с управлением, в итоге квадроцикл перевернулся. Уже на месте происшествия выяснилось, что за рулем находилась 15-летняя девочка, у которой не было прав на управление квадроциклом. Со слов полицейских, во время разбирательства и опроса очевидцев выяснилось, что несовершеннолетняя и раньше управляла квадроциклом как в присутствии отца, так и без сопровождения родителей, нарушая правила.

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ЧП вызвало бурное обсуждение в виртуальном пространстве. Большинство комментаторов поддерживают действия сотрудников ДПС и удивляются позиции родителей

«Родители, в себя придите, - призывает пользователь под ником Алексей Шамаев. - Виноваты только вы. Сотрудники ДПС выполняли свою работу. А ваш ребенок взял средство передвижения повышенной опасности, колесил по дорогам общего назначения, не подчинился требованиям сотрудников. В результате имеем то, что имеем. А если бы она человека сбила? А если бы с летальным исходом? Вы что сказали бы? Виноват потерпевший? Вовремя не спрятался?»

При этом звучат и другие мнения. «Здоровья девчонке, конечно… Инспектора могли как-нибудь поаккуратнее действовать, - считает пользователь под ником Евгений Гущин. - Предполагаю, что в селе можно было не гонять с мигалками, а потихоньку подождать и посмотреть, куда это чудо прикатит, а уж дома разбираться, что да как…»

«Всегда к началу погони это лишь штраф или легкие последствия, но к концу погони это, как правило, или трагедия или большая беда. Жаль девочку, здоровья ей, и ума всем родителям, которым не хватило сил, времени и желания привить правила детям, сказать им, что от ДПС нельзя удирать», - пишет пользователь под ником Евгений Гущин.

Один из комментаторов написал, что и сам в подростковом возрасте виражи на мопедах устраивал, и было время, когда в одном из полицейских отделов действовало не гласное указание: малолеток на мотоциклах специально не гонять, ловить аккуратно, погони не устраивать. Потому что у мозгов у тех ещё мало, часто расшибаются.

Проверка на дорогах

21 июля 2026 года в отношении отца несовершеннолетней возбуждено уголовное дело по ст. 151.2 УК (вовлечение в действия, представляющие опасность для жизни ребенка). После проверки действий сотрудников ДПС вынесено заключение о правомерности и законности их действий.

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