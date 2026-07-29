Школа будущего. Детский омбудсмен оценила развитие социальной инфраструктуры Барнаула

Мария Львова-Белова в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

В Барнауле с рабочим визитом побывала уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, председатель Общероссийской общественно-государственной организации «Фонд защиты детей» Мария Львова-Белова. Она оценила работу социальных учреждений краевой столицы, обсудила меры поддержки семей и встретилась с волонтерами, собирающими гуманитарную помощь. Также одним из главных пунктом программы стала инспекция строительства крупнейшей в регионе школы.

Все лучшее - детям

Будущая «супершкола», а именно так ее называют в народе, строится в новом квартале 2033 (ул. Попова, 130).

- Мы впервые строим школу такого объема. Современная и комфортная по проекту и наполнению, эта школа просто необходима быстро развивающемуся Индустриальному району; открытия школы с нетерпением ждут жители нового квартала 2033, - отметил Вячеслав Франк, глава Барнаула.

Образовательное учреждение на 1100 мест возводится в рамках государственной программы «Развитие образования» федерального проекта «Все лучшее - детям» национального проекта «Молодежь и дети». В настоящее время готовность школы составляет 62%. Строительство идет по плану, сдача запланирована на декабрь 2027 года.

Для Индустриального района, где проживает более 250 тысяч человек, этот проект имеет стратегическое значение.

- Район активно застраивается новыми жилыми кварталами. Здесь много семей с детьми, и школа на 1100 мест существенно разгрузит соседние образовательные учреждения, позволит ликвидировать вторую смену и создать комфортные условия для обучения. Это реальный вклад в будущее нашего края, - отметил председатель АКЗС Александр Романенко.

Мария Львова-Белова поддержала эту позицию, подчеркнув, что новые микрорайоны нужно обеспечить социальной инфраструктурой, а образовательные учреждения должны находиться в шаговой доступности.

- Образовательные учреждения должны быть в шаговой доступности, чтобы родителям было удобно водить туда детей. Еще одна значимая задача - переход на обучение в одну смену, этот вопрос по-прежнему остается актуальным, - сказала председатель Фонда.

Супершкола в Барнауле Фото: пресс-службы администрации Барнаула.

Цена вопроса

На строительство школы выделено почти 2 млрд рублей. Из них 1,38 млрд - из федерального бюджета, около 470 млн - средства правительства Алтайского края, 130 млн - из городского бюджета.

Стоит отметить, что Барнаул участвует почти во всех национальных проектах и федеральных программах. Благодаря этому в городе появляется вся необходимая современная социальная инфраструктура.

- Мы уверены, что эта школа будет востребована. Жители микрорайона активно интересуются ходом строительства и очень ждут его завершения. Безусловно, ввод этого образовательного объекта позволит обеспечить всех детей микрорайона местами и существенно разгрузит прилегающие школы, а значит, сделает получение образования на данной территории более комфортным и качественным, - сказал первый заместитель главы администрации города Андрей Фёдоров.

Мария Львова-Белова поддержала его, отметив, что хорошее образование напрямую связано с необходимостью развития социальной инфраструктуры. Кстати, она также отметила, что очень постарается приехать на открытие школы.

СПРАВКА «КП»

Что известно о «супершколе»

Масштаб: 4 этажа общей площадью более 18 тыс. кв. м. Одновременно в школе смогут обучаться 1100 детей

Зонирование: отдельные блоки для начальной, средней и старшей школ. У малышей будет свой вход, а ученики постарше попадут в здание через центральный вестибюль с общей зоной отдыха.

Спорт: два больших зала, зал для хореографии и ЛФК, тренажерный центр и бассейн размером 7 × 25 метров с тремя дорожками.

Инфраструктура: столовая на 550 мест, актовый зал на 463 места. На пришкольной территории появятся площадки для гимнастики, баскетбола, футбольное поле и уличные тренажеры.

Срок сдачи: декабрь 2027 года.

КСТАТИ

Строительство «супершколы» находится на постоянном контроле властей всех уровней: федерального, краевого и городского. Ход работ постоянно инспектирует глава Барнаула Вячеслав Франк, депутаты, представители городской и районных администраций.