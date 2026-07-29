По иронии судьбы малыш оказался именно в детском саду Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

В Барнауле детеныш ондатры забрёл на территорию детского сада и провалился в строительный «карман». Об истории спасения дикого зверька рассказали сотрудники зоопарка «Лесная сказка».

Руководство дошкольного учреждения обнаружило животное в ловушке, из которой оно не могло выбраться самостоятельно. Воспитатели решили не рисковать здоровьем детей и самого грызуна, поэтому сразу обратились к специалистам. Как видно на кадрах видео, запечатлевшего этот момент, пушистый гость забился в узкий угол между металлическими конструкциями и мусором. Зоологи поехали на вызов.

Спасение ондатры. Видео: барнаульльский зоопарк "Лесная сказка"

Оказалось, что в западне сидит уже подросший детеныш ондатры. По оценкам специалистов зоопарка, он провел в этом укрытии около суток без еды и был сильно напуган.

Сотрудники сработали аккуратно и поместили зверя в специальную переноску. Визуальный осмотр показал, что здоровью малыша ничего не угрожает, поэтому его решили вернуть в естественную среду. Ондатру отвезли на берег реки.

«Зверек не растерялся. Он уверенно поплавал, а затем с аппетитом принялся щипать травку. Он успел изрядно проголодаться», – поделились представители «Лесной сказки».

Зверька уже выпустили на волю Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка».

Как ранее «Комсомолке» рассказывал сотрудник лаборатории «Музей природы» АлтГУ Алексей Иноземцев, появление грызунов в черте города – история привычная. Ондатры способны уходить довольно далеко от озер, перемещаясь вдоль рек и ручьев.

«И ондатры, и бобры расселяются по хаткам, там приемлемая для них температура и хорошие условия для зимовки. Бывает, они уходят далеко от озер. При этом питаются они у воды», – объясняет эксперт.

Специалист напоминает, что при встрече с диким животным не нужно пытаться поймать его самостоятельно. Иноземцев подчеркивает, что ондатры не проявляют агрессию первыми, но в целях самозащиты могут укусить. Грызуны часто являются переносчиками опасных инфекций. Забирать таких зверей домой строго запрещено законом, за это полагается штраф.

Также стоит помнить, если дикое животное забрело на ваш участок или в здание, необходимо звонить в профильные ведомства. С подобными ситуациями работают специалисты Минприроды и центры спасения животных, которые знают, как помочь зверю без вреда для природы.

Справка КП

Ондатра (мускусная крыса) – полуводный грызун, изначально обитавший в Северной Америке и успешно акклиматизированный в наших широтах. Внешне напоминает крупную крысу, а вес взрослых особей достигает полутора килограммов. Зверек отлично плавает, строит норы или хатки по берегам водоемов и питается преимущественно прибрежной растительностью.

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